Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) İspanya’nın Barcelona şehrinde yer alacak Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) kongresine gözlemci olarak katılacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, AIPS kongresine katılım şansının, Derneğin, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ile görüşmesinin ardından yapılan girişimler sonucu yakalandığı belirtildi.

AIPS ile ilişki kurulup ilerletilmesinin Necati Özsoy başkanlığındaki KTSYD yönetiminin, göreve gelirken belirlediği hedefleri arasında olduğu ifade edildi.

Necati Özsoy, AIPS konusunda uzun zamandan beridir beklentileri olduğunu, KTSYD için AIPS kongresinde bulunmanın, AIPS ve üyeleriyle ilişkileri geliştirmesinin önemli olduğunu kaydetti.

AIPS Kongresi’nde Derneği, Başkan Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü temsil edecek.