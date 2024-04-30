Türkiye Yüzme Milli takımı ile 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenen “11th Sw3imming Talent Cup” şampiyonasında Özgül Çetin ve Enes Kansız ülkemizi büyük bir başarı ile temsil ederek, önemli başarılar elde ettiler.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8 farklı ülkeden gelen sporcuların katıldığı şampiyonada Özgül Çetin’in, hem 400 metre Serbest kategorisinde yüzdüğü 04,41,04 derecesi ile hem de 200 metre serbest kategorisindeki 02,12,59 derecesi ile altın madalya almaya hak kazandığı, Özgül Çetin’in 2 altın madalyanın yanı sıra 100 metre ve 200 metre serbest kategorilerinde KKTC 17-18-19+ yaş uzun kulvar rekorlarını da kırdığı, Enes Kansız’ın 200 metre Kelebek kategorisinde 2,16,72’lik derecesi ile gümüş madalya almaya hak kazandığı da belirtildi.

KKTC Su Sporları Federasyonu yaptığı açıklamada, Özgül Çetin ile Enes Kansız’ın elde ettikleri başarılardan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, sporculara, Tüfekçi Spor Kulübü antrenörü Mehmet Gürcenk’e, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü antrenörü Avni

Cankurt’a ve sporcuların ailelerine özverili çalışmaları ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yapılan yarışlarda sporcularımızın aldığı derecelerşu şekildedir:

ÖZGÜL ÇETİN / TÜFEKÇİ SPOR KULÜBÜ

400 m Serbest : 04:41.04 lük derecesi ile 1. Oldu.

50 m Serbest : 00:29.19 lük derecesi ile 8. Oldu.

100 m Serbest : Sabah senasında 01:01.46 lik derecesi ile KKTC 17-18-19 + yaş uzun kulvar rekoru kırdı ve finallere 1. Olarak katılma hakkını kazandı.

Akşam seansında ise 01:01.01 lik derecesi ile KKTC 17-18-19+ yaş uzun kulvar rekoru kırdı ve yarışmayı 3. Bitirerek madalya kazandı.

200 m Serbest : Sabah seansında 02:12.16 lik derecesi ile KKTC 17-18-19+ yaş uzun kulvar rekoru kırdı ve finallere 1. Olarak katılma hakkı kazandı.

Final müsabakalarında ise 02,12,59’luk derecesi ile 1. Oldu.

ENES KANSIZ / YAKINDOĞU SPOR KULÜBÜ

100 m Kelebek : 01:00.49’lük derecesi ile yarışı 4. olarak tamamladı.

50 m Kelebek : 00:27.30’lük derecesi ile yarışı 6. olarak tamamladı.

200 m Kelebek : 02:16.72’lik derecesi ile 2. oldu.