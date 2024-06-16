UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Babalar Günü mesajında, “babalığın insanın doğasında yer alan manevi bir güç olduğuna” işaret ederek, tüm babaların babalar gününü kutladı.

Taçoy mesajında, hayatta olan tüm babaların ellerinden öperken, henüz daha yeni baba olmuşlara evlatları ile nice babalar günü, hayatta olmayan tüm babalara da rahmet diledi.

Taçoy şunları kaydetti:

“Babalarımız en değerli varlıklarımızdır. Babalarımız değer yargımızdır, bize hayatı öğretendir. Biz babalarımızın değerini, baba olmanın anlamını çok iyi bilen, şanslı bir toplumuz. Baba olmak, sonradan öğrenilen bir şey değildir. Babalık insanın doğasında olan manevi bir güçtür. Baba evlatlarının güvencesidir, fırtınalı denizlerde sığınacağı güvenli bir limandır.”