umhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesine katılmak için gittiği Azerbaycan’daki temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan Havalimanında Meclis Başkanı Zorlu Töre ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan’da düzenlediği basın toplantısında, Aliyev’in davetiyle zirveye katılmaktan mutluluk duyduğunu, KKTC’yi temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade etti. Tatar, kendisine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverliğe de teşekkür etti.

KKTC’nin, TDT’nin her alanında yer almak ve ilişkileri geliştirmek hedefinde olduğunu ifade eden Tatar, KKTC bayrağının da Şuşa’da dalgalandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın desteğine işaret eden Tatar, Türkiye’nin iki devlet siyasetine tam desteği olduğunu vurguladı.

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon politikası ile baskıları sürdürdüğünü, nefes almalarına bile müsade etmediklerini ifade eden Tatar, Rum Yönetimi Başkanı ve bazı AB yetkililerinin zirvede yer almalarını "ayrılıkçı Türkler" nitelemesiyle eleştirdiğini ifade ederek onları kınadı.

Kıbrıs’ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı zorlayacaklarını, çünkü Kıbrıs’ta bir anlaşmanın iki devletin işbirliğiyle olabileceğine vurgu yapan Tatar, Rum tarafının yürüttüğü zihniyetle bugün buraya kadar gelindiğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yakın ilgisine de teşekkür eden Tatar, Türk dünyasının birlikte güçlü olacağına işaret etti.

Katıldıkları zirvenin uzun zamandır bekledikleri bir zirve olduğunu, KKTC’nin ilk kez Türkiye dışında bu düzeyde protokole tabi tutulduğuna işaret eden Tatar, Aliyev’e teşekkür etti, zirvede emeği geçen herkesi tebrik etti.

Türkiye dışında ilk kez bir uluslararası toplantıda KKTC olarak yer aldıklarını vurgulayan, TDT Genel Sekreterine de teşekkür eden Tatar, zirvede kendisi, Dışişleri Bakanı ve heyetiyle her etkinlikte devlet başkanı olarak yer almaktan duyduğu onuru dile getirdi.



Şuşa'daki temaslarını da değerlendiren Tatar, Ermeni işgalinden kurtarılan Hankendi şehrini ilk kez ziyaret eden konuk devlet adamı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.





Türk dünyası ile Akdeniz arasında bir köprü kurulduğunu ifade eden Tatar, KKTC’nin deniz ve hava sahası ile stratejik milli bir devlet olduğunu söyledi.

Türk devletleriyle arasındaki ilişkinin, Kıbrıs Türk halkının iki devletli çözüm zeminini güçlendirdiğini belirten Tatar, adada adil kalıcı sürdürülebilir bir çözümün, iki egemen devletin işbirliğine dayalı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Tatar, bu adımların egemen eşitlik temelindeki çalışmalar ve milli zemini güçlendirdiğini kaydetti.