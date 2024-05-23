Türk Mutfağı Haftası kapsamında , T.C.Viyana Büyükelçiliği'nde "Sağlıklı, Geleneksel ve Atıksız" temasıyla bir Ege mutfağı tadım etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, siyaset, bürokrasi,diplomatik,ekonomi, sanat ve medya dünyasından birçok seçkin konuk ağırlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan T.C. Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun "Siyaset, bürokrasi, diplomatik, iş dünyası, sanat ve basın alanından misafirlerimize eşim Azize Ceyhun ve ünlü şefimiz Ömer Bingöl’ün katkılarıyla hazırlanan birbirinden lezzetli yemeklerimizi sunduk, Türk mutfağını ve ülkemizi tanıttık’’ dedi.

Sunumu yapılan tüm yemeklerimiz, Emine Erdogan Hanımefendi’nin öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabından istifade edilerek hazırlanmıştır diyen Ceyhun emeği geçenlere ve değerli tüm katılımcılara teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.

Türk Mutfağı Haftası 2022 yılından bu yana, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında, tüm dünyada ve Türkiye de eş zamanlı olarak kutlanmaktadır.