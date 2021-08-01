Türkiye'de bugünkü rakamlar

Türkiye'de bugünkü rakamlar
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Türkiye'de koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. Bugün 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi, 96 kişi vefat etti.

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