Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu yarın Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" adlı uzay aracıyla yapacak.

Atasever, yarın gerçekleştireceği uzay seferine ilişkin, "Uçuşta Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yer yüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar." dedi.

Atasever, yarın yapılacak "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"nun, Nisan 2023'te ABD'nin Houston şehrinde başlayan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzanacak Ax-3 görevinin parçası olarak kurgulanan bir eğitim adımı olduğunu söyledi.

Atasever, dolayısıyla bunun "herhangi bir ek maliyet doğurmadan" icra edecekleri bir uzay uçuşu niteliği taşıdığını söyledi.

Atasever, 28 Mayıs'ta ABD'de Axiom Space tesislerine deneyleriyle ilgili bazı çalışmalar gerçekleştirmek için gittiklerini şimdi de New Mexico'da fırlatmanın gerçekleşeceği Spaceport tesisinde bulunduklarını söyledi.

Bu hafta boyunca uçuşa yönelik eğitimler aldıklarını belirten Atasever, mikro yer çekimi ortamında üzerinde taşıyacağı deney ekipmanlarını test etmek üzere yüksek manevra kabiliyetine sahip uçaklarla aerobik uçuşlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Atasever, uzaya giderken yanına alacağı eşyalara ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"Cumhurbaşkanı'mızın Nisan 2023'te TEKNOFEST'teki tanıtımımızda teslim ettiği bayrak benimle birlikte olacak. Benim annemin memleketi olan Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yeryüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar. Buna ek olarak ailemin ve yakın çalışma arkadaşlarımın onlar için kıymetli olan ve uzaya götürmem için bana teslim ettiği bazı minik objeler de benimle olacak."

-Atasever, uzay yolculuğunu "VSS Unity" aracıyla yapacak

Atasever'in yarın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden gerçekleştireceği uzay seferi, uçuşu yapacağı uzay aracı açısından da özel bir önem taşıyor.

Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve bu zamana kadarki 12'nci uzay uçuşunu gerçekleştirecek ve Atasever'in de içinde olacağı "VSS Unity", bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak.

Atasever'in uzay yolculuğunu yapacağı "VSS Unity", hibrit itki sistemiyle çalışan ve yeniden kullanılabilir bir yörünge altı uzay aracı olarak dikkati çekiyor.

Virgin Galactic'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sahip olduğu hibrit roket motoru, "VSS Unity"nin yaklaşık 60 saniyede ses hızının 3 katı hıza ulaşmasını sağlıyor.

"VSS Unity", yüksek irtifaya ve ağır yük kapasitesine sahip, özel yapım, dört motorlu, çift gövdeli bir taşıyıcı uçakla havalanıyor.

Ana gemi olarak da adlandırılan bu taşıyıcı uçak, yaklaşık 50 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu irtifa, normal bir uçağın veya nakliye uçağının uçabileceği seviyenin çok üzerinde bulunuyor.

Tuva Cihangir Atasever'in de yer alacağı "Galactic 07" uçuşunda, "VSS Unity" uzay aracının taşıyıcı araçla yaklaşık 45 bin fit irtifaya erişmesi, ardından hibrit roket motorunun ateşlenmesiyle yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Roket motorunun yanmayı bitirdiği andan itibaren, serbest düşüş fazına geçmesi ve bu andan itibaren mikro yer çekimi koşullarının oluşması bekleniyor.

Yaklaşık 3 dakika sürecek serbest düşüş fazından sonra aracın atmosfere tekrar giriş yaparak kalktığı piste doğru süzülerek inmesi öngörülüyor.

Uzaya gidişte ve dönüşte sorunsuz ve güvenli bir yolculuğun sağlanması için uçuşa iki uzman pilot liderlik ediyor.

VSS Unity, ilk uzay uçuşunu 13 Aralık 2018'de gerçekleştirdi.

-Virgin Galactic, yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine yöneldi

Atasever'in katılacağı "Galactic 07" uçuşu, VSS Unity'nin son ticari uçuşu olması açısından önem taşırken, Virgin Galactic'in kaynaklarını 2026'da hizmete girmesi hedeflenen yeni nesil Delta uzay gemilerinin üretimine adadığı dönemde tarihi bir dönüm noktası olacak.

Virgin Galactic, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Delta sınıfı uzay gemileri için Güney Kaliforniya'da yeni bir sistem entegrasyon tesisi açtığını duyurmuştu.

Açıklamada, Delta sınıfı uzay gemilerinin, "VSS Unity"nin aylık kapasitesinin 12 katı kapasiteyle ayda 8 uzay görevini gerçekleştirebilecek şekilde inşa edildiği aktarılmıştı.