Safaköy’de bir şahsa ait ikametgahın balkon kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden toplam 6 bin Stg nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Q.L.(E-43) tespit edilerek tutuklanmış ve söz konusu şahsın yapılan muhaceret kontörlünde de ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın, yine Safaköy'de başka bir şahsa ait ikametgaha girerek , ikametgah içerisinden 34 bin 290 TL ve 360 Stg nakit paralarla altı ayrı kişiye ait pasaportları da çaldığı saptandı.