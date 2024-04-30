TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, işçiye ve emeğine değer veren bir anlayışla görev yapmaya ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ülkede ve dünyada alın teri ve emeğiyle geçinen tüm emekçileri selamlayarak mesajına başlayan Töre, “Çalışarak hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden binlerce çalışanımızın gururla idrak ettikleri bir günün içerisindeyiz. Emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan kardeşlerimizin, millet ve devlet hayatında yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin kalkınmasına katkı koyan, üretimi ve ekonomik hayatı ayakta tutan işçi ve emekçilere teşekkür eden Töre, mesajına şöyle devam etti:

“Onların refahı ve mutluluğu her daim en önemli gündem maddemiz olmalıdır. Birliğin ve dayanışmanın önemini anlatan 1 Mayıs, emekçi kardeşlerimizin alın terinin bir simgesi haline gelmiştir. Aslında hepimiz bu ülkenin birer emekçisiyiz.

İşçiye alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla üreteni ve üretimi önemseyerek, görev yapaya emeğin ve emekçinin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. Başta Meclis çalışanlarımız olmak üzere, tüm emek verenlerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlarım.”

BIÇAKLI

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkedeki ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün kötüye gittiğini savunarak, bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı emekçiler olarak buruk kutladıklarını belirtti.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, Amerika’nın Şikago kentinde 1 Mayıs 1886 yılında çalışanların 8-8-8 için yaptığı grev ve eylemlerin, dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bu dönemde onlarca işçinin hayatını kaybettiğini, birçok sendikacının tutuklandığını, beş tanesinin ise idam edildiğini ifade etti.

Çalışanların ilk kez kendi uluslarında bir başarıya imza atarak, grev hakkının tanınması ve günlük çalışma saatinin 8 saate düşürülmesi için verilen mücadelede sendikalaşmayı kazandırdığını kaydeden Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkemizdeki sendikalar olarak örgütlenme hakkımız varsa ve haklarımızı talep edebiliyorsak hiç şüphesiz 1886 yılında çalışanların Şikago’da vermiş oldukları onurlu mücadelenin bir sonucudur. Bu mücadeleyi veren ve hayatını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.”

Ülkede de son dönemlerde hükümetin aldığı yanlış kararlar sonucunda ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün kötüye gittiğini savunan Bıçaklı, çalışanlar ile halkın açlığa ve yoksulluğa mahkum edildiğini öne sürdü.

Özellikle açlık sınırının altında asgari ücretle özel sektörde günde 10-12 saat çalıştırılan emekçilerin, aileleri ile birlikte yaşamalarını sürdürebilmek için ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Bıçaklı, buna rağmen hala sermayeye destek verilerek, emekçilerin görmezden gelindiğini ileri sürdü.

Bundan dolayı bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı emekçiler olarak buruk kutladıklarını ifade eden Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

KSP VE DDP

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) ve İngiltere'de faaliyet gösteren Doğrudan Demokrasi Partisi (DDP) yayımladıkları ortak mesajla 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

Ortak açıklamada, “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın dünya işçi sınıfının kardeşliği ve doğrudan demokrasi mücadelesi” denildi.

Basın ve sosyal medyanın, insan hayatını derinden etkileyen mikroçipler olduğu ifade edilen açıklamada, mikroçiplerin de, yaşamın her alanında bolluğu mümkün kılan teknolojiler olduğuna işaret edildi.

Mikroçiplerin demokraside yeni bir aşamayı, doğrudan demokrasiyi işaret ettiğine vurgu yapılan açıklamada, özetle şunlar dile getirildi:

“Bu sayede bireyler aktif bir şekilde doğrudan demokrasiyi uygulayabilirler. Doğrudan demokrasi ancak komünistlerin savunacağı bir demokrasi biçimidir. Demokrasiyi ve insanlığı yok etmek için savaşa katılan ve destekleyenler ise burjuvalardır. İşte bu nedenledir ki komünizmin inşası kendini acil bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır. Gelecekte, mikroçiplerin olanaklı kıldığı, komünistlerin önderliğindeki işçilerin ve halkların inşa edeceği otomatik üretim, bolluk, insanca yaşam ve doğrudan demokrasi var. Bizler bu yolda işçi kardeşlerimizle birlikte ilerleyeceğiz. Hep birlikte bilimsel sosyalizme ulaşacağız.”

MEMUR SEN

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı bildiride barış, adalet çağrısı yaptı. Manga, bölgede ve dünyada devam eden savaşların barış özlemini artırdığı belirtilerek, “6 ayı aşkın süredir, İsrail’in Gazze de Filistin halkına karşı yürüttüğü insanlık dışı soykırımı, öfkeyle lanetleyerek izliyoruz” dedi.

Manga, emeğin en yüce değer olduğu vurgusu yaparak, çalışanların alın terinin kurumadan hak ettikleri ücreti alabilmelerinin önemine dikkat çekti. Sağlıklı beslenmenin giderek zorlaştığına ve iş güvencesi sorunlarının çözüm beklediğine değinen Manga, “Özellikle kamuda farklı isim ve statüler altında, yıllardır iş güvencesiz kesintisiz çalıştırılan ve hak kaybı mağduriyeti yaşayan insanlarımız çözüm bekliyor” dedi. Manga, Meclis'i bu konuda somut adımlar atmaya çağırdı.

Manga ayrıca, kamu hizmetlerinde kalitenin ve verimliliğin artması için eşit hizmete eşit menfaat ilkesine uygun yasal güvencenin sağlanması çağrısında bulunuldu. Manga, siyasilerden çözüm odaklı icraatlar beklediklerini ifade etti.

BAY SEN

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı İbrahim Kanat, 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 1 Mayıs’ı tüm dünya emekçilerinin, haksızlıklara karşı birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak gördüklerini kaydetti.

“Biliyoruz ki, emek çalışanın, hak ise emeğinin karşılığını almak için mücadele еdеnindir” diyen Kanat şöyle devam etti:

“Bugün emekçi çalışanlara verilen sözleri unutanlar, attıkları imzaya sahip çıkmayanlar, emeğinin karşılığını alamayan, alın terini akıtan ama kıymeti bilinmeyen emekçilerimiz vardır. Bizler herkesin eşit, adil ve insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için verdiğimiz mücadelemizi bugünde yükselterek özel ve kamu çalışanları arasındaki eşitsizliğin giderilmesini, asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında yok olduğunu ve tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini, eşit iş eşit maaş politikasının benimsenmesini, kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki maaş ve çalışma saatleri farkları dolayısı ile sendikasız çalışmanın yasaklandığı günler için mücadelemizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, herkesin adil bir şekilde çalıştığı, hiçbir emekçinin hakkının yenilmediği, eşit ve güzel bir dünyayı görmek, emeğimizin karşılığını almak vе mücadеlеmizе sonuna kadar davam еtmеk dileğiyle”