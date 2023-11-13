Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni’ne katıldı.

İsrail'in Gazze saldırılarının 7 Ekim'den bu yana devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netenyahu kalkmış iki bakan alıp basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Riyad Zirvesi ve Macron'un açıklamaları onu rahatsız etmiş. Geçen gün ben ne dedim; "Ey Netanyahu bunlar senin iyi günlerin". Seni daha farklı günler bekliyor. O bebekler, yavrular, 3-5 yaşında kefene sarılmış... Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu iyi bil, gidicisin gidici, gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" açıklamasını yaptı.