Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) Lefkoşa’daki halk dansları dernekleriyle birlikte organize ettiği 15. Uluslararası Halk Dansları Festivali 28 Ağustos Perşembe günü başlıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, 1 Eylül'e kadar devam edecek festivalle ilgili yarın saat 11.00’de LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenlenecek.

Gençlik Merkezi Birliği, FOLKDER, TUFAD, HASDER ve FOGEM başkanlarının hazır bulunacağı basın toplantısında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile CIOFF KKTC Temsilcisi ve Halk Dansları Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa’nın birer konuşma yapacak.