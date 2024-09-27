Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, mevcut turizm potansiyelinin adanın bölünmüş olmasından dolayı tam anlamıyla hayat bulamamasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinin turizmde olduğunun bilinmesi gerektiğine vurgu yaptı.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’yle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Turizm Günü’nün bu yıl “Turizm ve Barış” temasıyla kutlanacağına işaret ederek, “Bu tema aslında tam da bizim adamız için seçilmiş bir slogan gibi duruyor.” dedi.

Adada bulunacak siyasi çözümün ve devamındaki barış ortamının turizmi uçuracağını kaydeden Tolun, şöyle devam etti:

“Kıbrıs adası Kıbrıslı Türklerin ve Rumların siyasi çözüme imza atıp gerçek anlamda sınırların kaldırıldığı bir barış adasına dönüşmüş olsa buradaki turizm potansiyelinin ne denli yükseleceği çok açık ve barizdir. Kıbrıslı Türk turizmciler olarak izolasyonlar nedeniyle yaşadığımız sıkıntıların ortadan kalkacağı, direkt temas ve dünya ile kucaklaşacağımız bir turizm adasına dönüşmemizin getireceği artı değeri herkes düşünmelidir. Kıbrıslı Rum turizmciler de yanı başımızdaki dev bir pazara sahip olan Türkiye Cumhuriyeti ile normalleşen ilişkiler içerisine girmiş olsa, bunun turizme katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğunu görebilmelidirler.”

Orhan Tolun, adanın barış ve çözüme kavuşmasının hem turizmi hem ekonomiyi hem de Kıbrıslı Türk ve Rum vatandaşların refah seviyesini artıracağına vurgu yaparak, Dünya Turizm Günü’nde iki toplumun liderine de “siyasi bir çözüme imza atın” mesajı vermek istediğini dile getirdi.

Kıbrıslı Türk ve Rum toplum liderlerinin şu günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta bulunduğunu da anımsatan Tolun, “Adanın turizm potansiyelinin tam anlamıyla hayata geçmesi için barış ve çözüme ihtiyaç vardır. Umarım liderler de bu düşüncelerle hareket eder ve olası bir çözüm için adım atarlar.” dedi.