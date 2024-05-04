Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen 15. İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı.

"Sürdürülebilir Kalkınma için Diyalog Yoluyla Birlik ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi" temasıyla üç yıl aradan sonra düzenlenen zirvede KKTC’yi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olduğu İİT’nin 15. zirvesi kapsamında ikili görüşmeler yapacak, devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek yemeğe de katılacak. Cumhurbaşkanı Tatar zirveye sesleneceği bir de konuşma yapacak.