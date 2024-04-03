Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

RAMS Park'ta yaklaşık 45 bin taraftar önünde yapılan maçın 12. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İç saha avantajına rağmen oyuna hükmedemeyen Galatasaray, ikinci yarıda rakibine tehlikeli ataklar geliştirme fırsatı verdi. Net pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılı ekip, kalesini gol kapatmayı başardı. İkinci yarısından gol sesi çıkmayan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 31. haftada 27. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 84'e çıkardı. "Cimbom" maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını da 5'e taşıdı.

Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Hatayspor ise 12. kez mağlup oldu. Akdeniz temsilcisi, 33 puanda kaldı.