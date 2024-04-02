Yeşilyurt'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza ile ilgili şunlar kaydedildi:

"16:50 sıralarında, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, İrfan HASRET (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve gerisinden gelen ambulansa yol vermek için yolun soluna geçip tekrar yola giriş yapan Zihni YILMAZ (E-57) yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpmıştır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni YILMAZ olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."