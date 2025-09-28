'Girne Arkın Group Fest25' kapsamında düzenlenen '3. Uluslararası Müzler Sanat Sempozyumu', dün akşam kapanış sergisi ile son buldu. Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşen sergide, sempozyumda yer alan sanatçıların çalışmaları yer aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kapanış seremonisine, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve eşi Songül Şenkul ile katilim sağlarken, Girne Belediye Sosyal İşler Şube Amiri Serdar Tuksal, MÜZler Sanat Sempozyumu Koordinatörü Nevin Halis birer konuşma yaptı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen '3. Uluslararası MÜZler Sanat Sempozyumu’ 8 ülkeden 30 sanatçının katılımı ile tamamlandı.