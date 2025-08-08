Beylerbeyi’nde yaşayan 54 yaşındaki Hatice Vudalı (K), dün saat 14.00 sıralarında evinde ölü bulundu.

Polis basın bültenine göre, Vudalı’nın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek.

- Maaşını az ödediği gerekçesiyle ustabaşını darp etti

İskele’de, dün, bir inşaat şirketinin şantiyesinde, maaşını az ödediği gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışmada K.U.(E-31), ustabaşı N.Y’nin (E-46) yüzüne yumruk vurup ciddi şekilde darp ederek, burun kemiğinin ve bir dişinin kırılmasına sebep oldu.

Ayrıca ustabaşını darp ettiği gerekçesiyle, olay yerinde bulunan T.K.(E-48) ise, yerden aldığı taşı K.U’nun başına vurarak, ciddi şekilde darp etti. K.U. ve T.K. tutuklandı.

- Asfalt şantiyesinde iş kazası

Girne-Değirmenlik ana yolu üzerinde faaliyet gösteren bir asfalt şantiyesinde, dün, Muhammad Khalid (E-50) bina üzerinden elektrik panosu taşıyacağı sırada, dengesini kaybedip yaklaşık 2.50 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, sol ayak ve burnunda kırık teşhisiyle ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

- İkamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.