Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin “6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı” 50’yi aşkın ülkeden katılımcıyla KKTC ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Gelenek icabı Konseye başkanlık eden ülkede gerçekleştirilen toplantı, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan olmasından dolayı KKTC’de yer alıyor.

Ahmet Savaşan bugünkü genel kurulda yapılacak seçimle başkanlığı aday olan üç ülke Moldova, Almanya ve Suudi Arabistan arasından seçimi kazanan yeni başkana devredecek.

Limak Otel’de yer alan Forum ve Konferansın açılış törenine Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel açılışta yaptığı konuşmada, uzun saatler süren yolculuk ve bekleme süreleri sonucunda KKTC’ye gelen Dünya Sağlık Turizmi delege ve temsilcilerini KKTC’de misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm ve yükseköğretimin geldiği nokta ile sevinirken, sağlık turizminin de ülke ekonomisine katkıda bulunacak şekilde istenilen seviyeye getirdiklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, sağlık turizminin daha ileriye gitmesi için altyapı çalışmalarında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Üstel, Forum için ülkeye gelen delegelerin ülkelerinde KKTC’nin pek bilinmediğine işaret ederek, misafirleri KKTC’nin kültürü, tarihi doğal güzellikleri ve yumuşak iklimiyle buluşturmanın kendileri için onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

KKTC’de sağlık turizminin çok iyi noktalara geldiğini yineleyen Başbakan Üstel, Foruma katılan delegeleri ve ülkelerindeki iş insanlarını KKTC’ye bu alanda yatırım yapmaya davet etti. Üstel, “Kapımız açık. Yatırımlar için gerekli kolaylığı gösteriyoruz, göstereceğiz. KKTC’deki turizmin geldiği nokta ve 'eğitim adası' olmak ile gurur duyarken, sağlık turizmini de çok iyi noktaya getirdik” dedi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Konseye bir yıl boyunca başkanlık yapan Ahmet Savaşan’ın KKTC bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdığını ifade etti.

Ataoğlu, süreci başından itibaren bilen biri olarak bugün büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, 25-30 saatleri bulan yolculuk ve bekleme sürelerine rağmen KKTC’ye gelen delegelere teşekkür etti.

Katıldıkları toplantılarda KKTC’nin 10 bin yılı aşan tarihi, kültürü ve ikliminden bahsettiklerini söyleyen Ataoğlu, bugün bu güzellikleri konuklar ile buluşturduklarını belirtti.

Sağlık turizmi yolculuğunda hastaneler ile övünür durumda olduklarının altını çizen Ataoğlu, bir çok ülkeden insanın KKTC’de konut alarak yaşamakta olduğunu söyledi.

Ataoğlu, uzun yolculuklarla ülkeye gelen delegelerin geldiğine değeceğini, ülkenin güzelliklerini görünce “keşke daha önce gelseydim” diyeceklerini ifade etti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, KKTC’nin lokasyon olarak Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının birleşim yerinde, sağlık turizmine ulaşılırlık açısından en uygun noktalardan birinde olduğunun altını çizdi.

Ülkede, 365 günün 350 gününde güneş ve ılık iklimin hakim olduğunu, bu özelliklerin sağlık turizmi faaliyetlerinde kolaylaştırıcı etken olduğunu kaydetti

Turizm ve otellerin hızlı gelişiminin sağlık turizmi açısından da avantaj olduğuna işaret eden Berova, dünya sağlık turizminde 60 milyar dolarlık bir potansiyel bulunduğunu ve bu potansiyelin zamanla daha da artacağını söyledi.

Berova, sağlık turizminin ileriki yıllarda ülkede ekonomik kaynak noktasında en önemli sektörlerden biri olacağını ifade ederek, KKTC ve hükümet olarak bu alana çok önem verdiklerini söyledi.

-Çakmak

Dünya Sağlık Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak Konseyin kuruluş sürecini anlattı.

Çakmak 2013 yılına kadar dünya sağlık turizmine ABD’deki bir derneğin yön verdiğini, bu derneğin tüm dünyanın sağlık turizmine yön veremeyeceğini görerek 2013 yılında Monaco’da 13 kurucu ülkeyle Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ni kurduklarını ve dünya sağlık turizmine yön vermeye başladıklarını söyledi.

Çakmak, Konseyin uluslararası kimlik kazandığını ve bugün 58 üye ülkeye ulaştıklarını ifade etti.

Çakmak, KKTC’nin uluslararası organizasyona akredite olması için çok uzun yollar kat ettiklerini belirtti

Çakmak, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Ahmet Savaşan başkanlığında en aktif yılını yaşadığını, KKTC için de yüz milyonlarca dolar verilse dahi gerçekleştirilemeyecek bir tanıtım yapıldığını vurguladı.

-Savaşan

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan her yıl Konsey Başkanı ev sahipliğinde yapılan Forum ve Konferansta sektör liderleri, akademisyenler, sağlık ve turizm profesyonelleriyle politika yapıcıların bir araya geldiğini belirtti.

Savaşan 6’ncısı KKTC’de gerçekleştirilmekte olan “Dünya Sağlık Turizmi Forumu ev Konferansı”na ev sahipliği yapmaktan, sağlık turizmini küresel olarak şekillendirecek stratejileri ve politikaları belirleyecek olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Savaşan Forumu ve Konferansı KKTC olarak ülkesinde gerçekleştiriyor olmaktan da onur duyduğunu belirtti.

Savaşan sağlık turizminin son yıllarda uluslararası alanda hızla yükseldiğini ve bir çok ülke için stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Savaşan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığı süresince sağlık ve refahı merkeze alıp etki yaratma misyonuyla hareket ettiklerini, yenilikçilik ve iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Savaşan, “6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı” temasını küresel sağlık turizmindeki inovasyon ve iş birliği olarak belirlediklerini ifade etti.

Savaşan, güzel iklimi 10 bin yıllık tarihi zenginliği ve kültürel mirasıyla olağanüstü güzelliklere sahip Akdeniz’in incisi konumundaki KKTC’nin yüz ülkeden gelen yüz binden fazla öğrenciye bir çok alanda nitelikli eğitim verdiğini, turistik tesisleriyle de nüfusunun dört katı turist ağırlayabilecek noktaya ulaştığını ifade etti.

Savaşan, KKTC’nin sağlık turizminde isminden her geçen gün daha çok bahsettirdiğini de sözlerine ekledi.