Türkiye'nin en prestijli iş ve ekonomi zirvesi olan ‘‘8. Türkiye Marka Zirvesi ve Altın Marka Ödülleri’’, dün akşam İstanbul’da Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleştirildi. İstanbul İş İnsanları Derneği tarafından ‘‘8. Türkiye Marka Zirvesi ve Altın Marka Ödülleri’’ kapsamında gerçekleştirilen “İhracatın Yol Haritası” ödül töreni sahiplerini buldu.

Tören öncesi, 'İhracatın Yol Haritası' ve 'Markalar Konuşuyor' başlıklı iki panelin yapıldığı zirveye iş, sanat, basın ve cemiyet dünyasından birçok insan katıldı.

Dünya çapında yaptığı organizasyonlarla tanınan iş adamı Nedim Delibaş ödül töreni hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Marka Zirvesi ile ilgili tanıtım ve konuşmaların yapılmasının ardından gerçekleşen törende ‘’Yılın Perakende magazası ödülüne KKTC ve Türkiye'de mağazalarıbulunan ve her geçen gün binlerce ürün çeşidi ile hızla büyümeye devam eden ANY HOME magazası layık görüldü. Ödülü Any Home mağazası direktörü Tekin Birinci aldı ve ödül sonrası kısa bir de konuşma gerçekleştirdi. Birinci, konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin amgorlar altında olmasına ragmen Any Home mağazası olarak 2018 yılında Türkiye sayesinde Türkiye’ye açtıkları o mağaza ile Türkiye sayesinde daha çok tanındıklarını söyledi ve emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Ayrıca ‘Yılın TV Kanalı’ ödülüne layık görülen Now TV’ye ödülünü de Tekin Birinci takdim etti.