Geçitköy Terfi Merkezi’nde yapılacak arıza giderme çalışması nedeniyle 9-12 Eylül arası Geçitköy’den su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, 8 Ağustos’ta ülke genelini etkileyen elektrik arızası ve kesintisi sonucu Su Temin Projesi'ni etkileyen 13 arıza oluştu. Arızaların 12’si su kesintisi yapılmadan giderildi, ancak son arızanın giderilmesi için su kesintisi yapılması gerekecek.

Bu nedenle Geçitköy Terfi Merkezi'nde arıza giderme çalışması yürütüleceğinden 9-12 Eylül arasında KKTC geneline su verilemeyeceği kaydedildi.

Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar, su ihtiyacının yerel kaynaklarından karşılanacağı belirtilerek, bu süreçte suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması tavsiye edildi.