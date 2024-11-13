Dokuz sendika, Meclis başkanlığı seçim süreci ile ilgili açıklama yaparak, Meclis Başkanı’nın "hukuka uygun bir şekilde" seçilmesinin sağlanmasını istedi.

HÜR-İŞ, DEV-İŞ, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, EL-SEN ve BES, Meclis başkanlığı seçim süreci ile ilgili ortak açıklama yaptı.

Dokuz sendika adına KTAMS tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 Ekim 2024 tarihinden itibaren Meclis Başkanlığı seçim sürecinde yaşananların Anayasa’nın temel ilkelerini sarsacak nitelikte olduğu, 29 milletvekili bulunan UBP-DP-YDP Hükümetinin üç aday için 15 kez oylama yaptığı, Meclis Başkanı seçemediği ve çift mühürlü üç oyun geçerli sayıldığı savunularak bu eleştirildi.

Hükümetin “meclis iradesini, anayasayı, yasaları” yok saymakla itham edildiği açıklamada, “UBP-DP-YDP’den oluşan iktidar kanadının demokrasiyi, hukuku hiçe sayan tutumunda ısrarını sürdürmesi, muhalefetin de buna direnç göstermesi ile Meclis’te gerginlik artmış, hoş olmayan olaylar meydana gelmiştir.” denildi.

-“Kaostan çıkışın tek yolu erken seçimdir”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde yığınla sorun ortada dururken Meclis’in haftalardır UBP milletvekillerinin kendi iç hesaplaşmaları için meşgul edilmesi utanç vericidir. Halkımız enflasyon canavarı ile boğuşurken, her gün yağmur gibi zamlar başımıza yağarken, çocuklarımız konteyner sınıflara mahkum edilmişken, sağlıkta bebek ölümlerine yol açan skandallar yaşanırken, yollarımızda her gün canlarımız giderken Meclis’in bir koltuk uğruna kilitlenmesi asla kabul edilemez.

Meclis’te çoğunluğu bulunan hükümet partileri hukuk tanımayan tutumlarından derhal vazgeçip hukuka uygun bir şekilde Meclis Başkanının seçilmesini sağlamalı ve tüm yolsuzluk, usulsüzlük yasadışılıklarla ilgili sorumlu olanlar yargılanmalı ve hesap vermelidirler. Hükümet edenler eliyle yaratılan bu kaostan çıkışın tek yolu erken seçimdir.”