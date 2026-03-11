ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'den İran'ın petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulunduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'den İran petrol tesislerini hedef almamasını istediği iddia edildi

İsrail Kanal-12 televizyonunun adını açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, şu ifadelere yer verildi:

"Trump yönetimi, 9 Mart Pazartesi günü İsrail'den İran'ın enerji tesislerini ve özellikle de petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulundu."

Kanal-12 televizyonu 7 Mart Cumartesi günü, İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'da yakıt depolarını ve petrol tesislerini bombaladığını aktarmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail savaş uçaklarının, Tahran'daki petrol tanklarına ve rafineri tesislerine ilk kez saldırdığını bildirmişti.

ABD-İsrail'in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Trump, Texas'ta yeni petrol rafinerisi kurulacağını açıkladı

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerika'nın "gerçek enerji hakimiyetine" geri döndüğünü ifade etti.

America First Refining şirketinin Texas'ın Brownsville kentinde 50 yılın ardından ABD'nin ilk yeni petrol rafinerisini açacağını bildiren Trump, "Bu tarihi 300 milyar dolarlık bir anlaşma. ABD tarihinin en büyüğü, Amerikan işçileri, enerji sektörü ve Güney Texas'ın harika insanları için dev bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu "muazzam" yatırım için Hindistan'daki ortaklarına ve ülkenin en büyük özel enerji şirketi Reliance'a teşekkür etti.

"Önce Amerika" gündemine de değinen Trump, izinlerin basitleştirilmesi ve vergilerin düşürülmesi sayesinde, ABD'ye geri dönen anlaşmalarla milyarlarca dolarlık yatırım çektiklerinin altını çizdi.

Trump, yeni rafinerinin ABD piyasasına yakıt sağlayacağını, ülkenin ulusal güvenliğini güçlendireceğini, Amerikan enerji üretimini artıracağını ve milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratacağını kaydetti.

Rafinerinin aynı zamanda "dünyanın en temiz rafinerisi" olacağını öne süren Trump, "Küresel ihracata güç verecek ve hak eden bir bölgeye uzun zamandır beklenen binlerce iş ve büyüme getirecek. Amerikan enerji hakimiyeti işte böyle bir şey." ifadelerini kullandı.