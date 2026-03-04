İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, Washington yönetimi bölgede 9 ülke ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) seyahat risk derecesini yükselterek vatandaşlarına buralara seyahati yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ve ABD, Tahran ile müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Söz konusu saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürerken, ABD bölgede 9 ülke ve İngiltere'nin askeri üssünün bulunduğu GKRY'ye seyahat risk derecesini yükseltti.

AA muhabiri, ABD'nin İran'a yakın coğrafyada seyahat risk derecesini yükselttiği ülkeleri derledi.

- Çatışma ve terörizm riski

ABD Dışişleri Bakanlığı 2 Mart'ta Bahreyn, Ürdün, Kuveyt ve Katar'ın seyahat risk derecesini 3. seviyeye, Irak'ınkini ise 4. seviyeye çıkardı.

Bakanlık 3 Mart'taki açıklamasında ise BAE, Suudi Arabistan, Pakistan, Umman ve Kıbrıs Adası'nın seyahat risk derecesini 3. seviyeye yükselterek, vatandaşlarına bu ülkelere ziyareti yeniden değerlendirmeleri çağrısı yaptı.

28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından bölgede dron ve füze saldırısı riski ile sivil havacılıkta yaşanan aksaklıkların arttığını kaydeden Bakanlık, bu ülkelerde çatışma, terörizm gibi güvenlik riskleri bulunduğunu vurguladı.

İran'ın misillemelerde hedef aldığı Körfez ülkelerinde ABD üsleri veya askeri tesisleri bulunuyor.

- İsrail'e seyahat seviyesi yükseltildi

ABD'nin İran'a saldırıları başlamadan hemen önce 27 Şubat'ta ise Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail'e yönelik seyahat risk derecesi 3. seviyeye yükseltilerek güncellendi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı 27 Şubat 2026'da, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum gerektirmeyen ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail'deki misyondan ayrılmasına yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Ticari uçuşlar mevcutken İsrail'den ayrılmanın düşünülebileceği vurgulanan açıklamada "terörizm ve karışıklıklar" nedeniyle İsrail'e seyahatin yeniden değerlendirmesi tavsiye edildi.

- İran'ın seyahat risk seviyesi Aralık 2025'te yükseltildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Aralık 2025'te İran'a seyahat risk derecesini 4. seviye olarak güncellemişti.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına "terörizm, karışıklık, adam kaçırma, ABD vatandaşlarının keyfi tutuklanması ve haksız gözaltı riski nedeniyle" İran'a seyahat edilmemesi çağrısı yapılmıştı.

İran'daki ABD vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, İran'da ABD'nin Büyükelçiliği bulunmadığı kaydedilmişti.

- İran'a komşu bazı ülkelerde risk düşük

Bölgede bazı ülkelerin seyahat risk derecesi yükseltilirken, İran'a komşu bazı ülkelerde seyahat risk derecesi aynı kalmaya devam etti.

Suriye'nin seyahat risk derecesi 11 Aralık 2025'te, Afganistan'ınki 20 Şubat 2026'da 4. seviyeye, Lübnan'ın seyahat risk derecesi de 23 Şubat 2026'da 3. seviyeye yükseltilmişti.

İran'ın komşuları arasında bulunan Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Ermenistan'ın seyahat risk derecesi ise 2. seviyede kalmaya devam ediyor.

- Seyahat uyarıları ne anlama geliyor?

ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarı sistemi dört seviyeden oluşuyor.

Buna göre 1. seviye "normal önlemlerle seyahat", 2. seviye "artan dikkat", 3. seviye "seyahati yeniden değerlendirme", 4. seviye ise "seyahat etmeyin" anlamına geliyor.

Bakanlık özellikle savaş, terörizm, adam kaçırma ve iç karışıklık risklerinin yüksek olduğu ülkelere yönelik 4. seviye uyarısı yayımlıyor.

Washington'ın seyahat uyarılarındaki artış, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da güvenlik risklerinin bölgesel ölçekte genişlediğine işaret ediyor.