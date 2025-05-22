ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçağın envantere girdiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunda tartışmalara neden olan hediye uçakla ilgili son durumu paylaştı.

Parnell, "Savunma Bakanı (Pete Hegseth) tüm federal kural ve düzenlemelere uygun olarak Katar'dan bir Boeing 747'yi kabul etmiştir." dedi.

ABD’li sözcü, "Savunma Bakanlığı, ABD Başkanını taşımak için kullanılan bir uçak için uygun güvenlik önlemlerinin ve işlevsel ihtiyaçların dikkate alınmasını sağlamak için gerekenleri yapacaktır." ifadesine yer verdi.

Uçağın, ABD başkanlarının uçtuğu Air Force One filosuna eklenmesi için modifiye edilmesi gerekecek.

Havadayken uçan tankerlerden benzin alabilme ve nükleer patlamaların elektromanyetik dalgalarına dayanabilme gibi modifikasyonlar yıllar alabilir ve milyonlarca dolara mal olabilir.

ABD Başkanı Trump daha önce gelen eleştiriler karşısında, Beyaz Saray'ın Amerika'nın Air Force One başkanlık uçağı olarak kullanılmak üzere Katar'dan lüks bir jumbo jet alma planını savunmuştu.

Trump 12 Mayıs'ta Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Bize bir hediye veriyorlar" dedi ve kabul etmezse "aptal bir insan" olacağını söylemişti.

Uçağın potansiyel değeri ve başka bir ülke tarafından veriliyor olması, ABD'de yasal ve etik açıdan eleştirilere de neden oldu. ABD Anayasası, ABD başkanlarının yabancı hükümetlerden kabul edebilecekleri hediyeleri kısıtlayan bir hükme sahip. Bu madde, liderlerin yabancı hükümetlere borçlu hale gelmelerini önlemek üzere tasarlanmıştı.

California Senatörü Adam Schiff sosyal medya hesabında, ABD Anayasası'nın seçilmiş hiçbir yetkilinin Kongre onayı olmadan yabancı bir devlet liderinden "her ne türden olursa olsun... herhangi bir hediye" kabul edemeyeceğini belirten bir bölümünden alıntı yaptı.

Kongre Üyesi Ritchie Torres, uçağın "yabancı bir hükümet tarafından bir başkana verilmiş en değerli hediye" olabileceğini söyleyerek Hükümet Mesuliyet Ofisi'ni soruşturma açmaya çağırdı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt pazar günü yaptığı açıklamada "yabancı bir hükümet tarafından verilen herhangi bir hediyenin her zaman yürürlükteki tüm yasalara tam uyum içinde kabul edildiğini" söyledi, "Başkan Trump'ın yönetimi tam şeffaflık konusunda kararlıdır" dedi.