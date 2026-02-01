ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinin Belediye Başkanı Brandon Johnson, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin kentteki faaliyetlerinin soruşturulup belgelenmesi için talimat verdi.

CNN'in haberine göre Johnson, ICE ekiplerinin faaliyetlerinin incelenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Chicago polisine görev veren bir kararnameye imza attı.

Söz konusu kararname ile ICE ekiplerine uyarı yaptığını belirten Johnson, "(ABD Başkanı Donald) Trump, federal ajanları kentimize getirip sakinlerimizi terörize ederken Chicago boş durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Johnson, "Federal hükümet bu başına buyruk ekipleri sorumlu tutmayacaksa, Chicago bu kişileri adalete teslim etmek için her şeyi yapacaktır." şeklinde konuştu.

Söz konusu kararname, Chicago polisinin ICE ekiplerinin uygulamalarını belgelemesini ve faaliyetlere dair kapsamlı bir rapor hazırlamasını öngörüyor.

- Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.