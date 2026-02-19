

Kıbrıs Genç TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ada Çocukları Dizisi, güçlü hikâyesi ve sürpriz konuk oyuncusuyla dikkat çekiyor. Dizinin senarist ve yönetmen koltuğunda ise genç yaşına rağmen birçok projeye imza atan Mert Can Mavi oturuyor. Başrollerde Hatice Yaman, İsmail Mertbilek, Özer Karanfiller, Halil Kızıltan, Fatih Kavaz, Erzay Akejder, Mehmet Külçer, Mehmet Çokuğurluel ve daha birçok yetenekli isim izleyiciyle buluşuyor.

Usta Oyuncu Sürprizi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş kitlelerce sevilen Seksenler dizisindeki “Kasap Bahtiyarı” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Faruk Sofuoğlu, bu hafta çekilecek bölümde konuk oyuncu olarak diziye dahil oluyor.

Yapım ekibi, deneyimi ve enerjisiyle projeye değer katacak olan Sofuoğlu’na teşekkür ederken, yeni bölümlerde izleyicileri duygu ve sürpriz dolu sahnelerin beklediğini ifade etti.

Kıbrıs’ın sıcak dokusunu ve gençliğin hayallerini ekranlara taşıyacak olan “Ada Çocukları”, 15 Mart Pazar günü saat 18:00’de Kıbrıs Genç TV’de başlıyor. 🎬

Dipkarpaz’da Bir Aidiyet Yolculuğu

“Ada Çocukları”, şehir hayatından Kıbrıs’ın Dipkarpaz bölgesine gelmek zorunda kalan 17 yaşındaki Hasan’ın, kendini hiç ait hissetmediği bir yerde yeniden var olma mücadelesini konu alıyor..

Dizi; dostluk, aile, umut ve aidiyet temaları etrafında, “insanın gerçek gücünü ait olduğu yerde bulduğu” sıcak ve samimi bir anlatı sunuyor.