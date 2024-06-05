Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Adanalılar’ı aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen ve kurulduğu günden bu yana ada genelinde çok sayıda üye sayısına erişen Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği(ADAK-DER) yeni yönetimi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. ADAK-DER Başkanı Mehmet Aktaş ziyaretinde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na derneğin rozetini taktı. Yaşamlarını sürdürdükleri KKTC’de kendi kültürlerini yaşatmayı hedeflediklerini ve bunu da başardıklarını ifade eden Aktaş, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, etkinliklerinde ADAK-DER’e de yer vererek, kültürlerini tanıtma ve Kıbrıs Türk halkıyla buluşturmalarına vesile olduğu için teşekkür etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na kabulde İskele Belediyesi Meclis Üyeleri aynı zamanda ADAK-DER üyeleri İldeniz Elbasan ile Sefa Kurukafa da eşlik etti.

ADAK-DER YENİ YÖNETİMİNDEN NEZAKET ZİYARETİ

AKTAŞ: AMACIMIZ, KENDİ KÜLTÜRÜMÜZÜ, KIBRIS TÜRK HALKIYLA BULUŞTURMAK

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen olağan genel kurulundan bayrağı devralan ADAK-DER Başkanı Mehmet Aktaş, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra üyelerinin de kendisine eşlik ettiği Başkan Aktaş, Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde geçmişten günümüze derneğin çalışmalarının yanı sıra ileriye dönük yapmak istedikleri faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İskele Belediyesi’nin, ada genelinde çok ses getiren etkinliklerinde, kendilerine de davette bulunan, kültürlerinin, Kıbrıs Türk halkıyla buluşturulmasına vesilen olan Başkan Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Aktaş, ileriye dönük projeleri arasında Geleneksel İskele Festivali’nde de Adanalılar’ı buluşturmayı arzuladıklarını ifade etti. Derneğe yaptığı katkılardan dolayı da şahsı ve üyeleri adına Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Aktaş, derneğin rozetini de Başkan Sadıkoğlu’na taktı.

SADIKOĞLU: “HERKESİN KENDİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMASI ÇOK ÖNEMLİ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli noktalarından insanların İskele’de yaşamlarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, İskele’nin kültürel çeşitliliğine vurgu yaptı. ADAK-DER’in çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, Adanalıları aynı çatı altında buluşturmayı başaran ADAK-DER’i ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özelde ise İskele’de ay yıldızlı bayrağın altında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra dünyanın birçok noktasından da farklı kültürlerle kardeşçe yaşadıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, herkesin kendi kültürünü yaşatmaya devam ettiğini, yaşatmasının da çok önemli olduğunu söyledi.

ADAK-DER’in Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde İskele Belediyesi Meclis Üyeleri aynı zamanda ADAK-DER üyeleri İldeniz Elbasan ile Sefa Kurukafa da hazır bulundu.