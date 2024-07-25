Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Vadili-İnönü yolunun, asfaltlama çalışmaları nedeniyle yarından itibaren araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada, trafiğin, oluşturulacak alternatif yol güzergâhından sağlanabileceği kaydedildi.

Çalışma, KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan, “Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri” kapsamında yapılacak.

Açıklamada ayrıca bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.