Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi Kurucu Başkanı Ahmet Sami Topcan, 19. ölüm yıl dönümünde anıldı.

Topcan için Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Ailesi ve diğer sevenlerinin yanı sıra, siyaset ve spor camiasının da katıldığı törende, Topcan anısına konuşmalar yapıldı ve kabrine çiçekler sunuldu.

-Ahmed Sami Topcan

Topcan, 5 Mayıs 1921’de Lefkoşa’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Lefkoşa’da aldıktan sonra 1941’de Larnaka’da Amerikan Akademisi’nden mezun oldu. 1936-1955 yılları arasında futbol, hokey ve masa tenisi oynadı. Topcan, Kıbrıs Türk sporunda şu görevleri yerine getirdi:

19 Mayıs Atletizm Yarışları organizatörlüğü (1944-1945). Futbol antrenörlüğü (1942-1944 Lefkoşa Türk Spor Kulübü, 1944-1953 Larnaka Türk Spor Kulübü ve Kültür Ocağı). Futbol hakemliği (1944-1955 Kıbrıs Futbol Federasyonu 1.sınıf, 1955-1959 Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.sınıf). Spor yazarlığı (1941-1959 Söz, Hürsöz, Halkın Sesi, Bozkurt, Cyprus Mail). Kulüp başkanlığı (1944-1945 Larnaka Türk Spor Kulübü, 1945-1950 Larnaka Kültür Ocağı, 1950-1953 Larnaka Türk Ocağı, 1953-1955 Çetinkaya Türk Spor Birliği, 1960-1962 Mağusa Türk Gücü).

Kıbrıs Futbol Federasyonu Asbaşkanı (1953-1955), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı (1955-1960, 1963-1987), KTFF Ceza Kurulu Başkanı (1960-1962). Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı (1984-1993).

Spor dışı görevleri: Lefkoşa Komiser Muavini (1956-1960), Mağusa Komiseri (1960-1968), Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Genel Müdürü (1968-1971), Adalet ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı (1971-1977), Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı.(1976-1979).

1984’te Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Spor Üstün Hizmet Ödülü’nü aldı. 4 Mayıs 2005’te Lefkoşa’da vefat etti. 18 Mayıs 2005’te Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Toplantı Salonu’na Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu ismi verildi. 17 Haziran 2005’ten itibaren Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Üstün Hizmet Ödülü’nü, Ahmet Sami Topcan adıyla vermeye başladı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 11-13 Ekim 2005’te Ahmet Sami Topcan Hakem ve Gözlemci Semineri düzenledi.”