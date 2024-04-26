Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada konuşan aileler sanıklardan şikayetçi olduklarını vurguladılar.

İsias Otel enkazında hayatını kaybeden İsmail Ayvaz’ın babası Abdurrahman Ayvaz, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. İsmail Ayvaz’ın eşi Ayşe Fatma Ayvaz da, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Adalet yerini bulsun istiyorum” dedi.

Nazım Can Hartlap’ın babası Turhan Hartlap da, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydederek, “Adalet mülkün temeli, adalet yerini bulsun istiyorum” diye konuştu.

Aras Aktuğralı’nın annesi Afet Aktuğralı da, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Aykan Ekiz’in annesi Meryem Ekiz de, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydederek, “Katillerin en ağır cezaya çarptırılıp en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş da, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. “Oğlum yedi kat yerin altında… Oğlumun üzerine kürek kürek toprak atılmasını izledim” diyen Çetintaş, “Benim oğlum güneşi göremiyor, sanıklardan güneşi gördükleri için şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

Tanık Murat Kuştepe ise, binanın yan tarafındaki otopark işlettiğini belirterek, “Yan binada kalıyordum, arabam otoparktaydı, otelin yan binasının altındaydı. Oraya koştuğumda otel arabamın üzerine yıkılmıştı. 2017’den beri otoparkı işletiyorum. Otelde sadece bir tadilat yapıldığını biliyorum, başka bir şey bilmiyorum” diye konuştu.

Sanık avukatlarından Avukat Fuat Göktaş’ın sorularını yanıtlayan Kuştepe, gösterilen fotoğraf üzerine otoparkın nerede olduğunu anlattı.