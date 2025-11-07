AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Kıbrıs'ta Türk askerinin olmadığı bir senaryo sadece Kıbrıslı Türkler için değil, tüm bölge için bir felaket olur." dedi.

Açıkkapı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, insanlığın tüm değerlerine savaş açan İsrail yönetiminin Kıbrıs'ta da yeni bir sayfa açma gayretinde olduğunu belirtti.

"Yahudi sermayesinin Kıbrıs'ta taşınmaz mal ve arazi alımını hızlandırdığına" dair haberleri hatırlatan Açıkkapı, "Bu tablo bize İsrail'in Doğu Akdeniz'de yeni bir nüfus hattı kurma arzusunu göstermektedir." diye konuştu.

"Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak" diyen Açıkkapı, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ta Türk askerinin olmadığı bir senaryo sadece Kıbrıslı Türkler için değil, tüm bölge için bir felaket olur. Tarih defalarca göstermiştir, Türk askerinin olduğu yerde barış, huzur, güven, istikrar vardır. Tüm bölge için Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki varlığı önemlidir, kıymetlidir, değerlidir ve bundan vazgeçmek mümkün değildir. Bu varlık sadece bir güvenlik tedbiri de değildir. Türkiye'nin, Türk askerinin orada bulunması, Kıbrıs Türk halkının geleceğine vurulmuş bir mühürdür. Türkiye'nin orada bulunması Doğu Akdeniz'in enerji dengesinin, soydaşlarımızın hakkının ve Türkiye'nin bölgedeki kararlılığının teminatıdır. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız, Sayın Liderimizin izinde Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacağız."

Son günlerde toplumda "kültürel yabancılaşmanın, çözülmenin" farklı örneklerinin görüldüğünü dile getiren Açıkkapı, "Toplumumuzda 'Cadılar Bayramı' adı altında yaygınlaştırılmak istenilen bazı tuhaflıkları görüyor ve bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz." dedi.

Yabancı kültürlerin ritüellerini sergileyen bazı çevrelerin bu toprakların kültürünü, milletin ruhunu tanımadığını ifade eden Açıkkapı, "Cadılar Bayramı bizim kültürümüzün bir parçası değildir, olmadı ve bundan sonra da olmamalıdır. Bizim bayramlarımızda karanlık değil aydınlık, korku değil umut, maske değil samimiyet, gerçeklik vardır." ifadelerini kullandı.

Geçmişinden güç alan toplumların geleceğe umutla bakacağını belirten Açıkkapı, "Kültürünü kaybeden toplum kimliğini de kaybetmiş olur. Biz kültürümüzü, kimliğimizi, değerlerimizi sonuna kadar koruyacağız." diye konuştu.

AK Parti'li Açıkkapı, bir gazetecinin, Doğu Akdeniz'deki söz konusu durumla ilgili Kıbrıs'taki Türk askeri varlığının artırılmasına gerek olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Türkiye, dün nasıl aldıysa, bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu an gereken her türlü tedbiri ve aksiyonu alır." yanıtını verdi.