Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı.

Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 2014'te ticari ve sivil geçişlere kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı'nda yeni döneme girildi.

Suriye'ye geçmek isteyen vatandaşlar, gümrük kapısı önünde toplandı. Pasaport kontrolü ve gerekli işlemlerin ardından geçişler gerçekleştirildi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, burada yaptığı açıklamada, kapının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayhan, şöyle devam etti:

"Komşu ülke Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle sınır kapımız güvenlik gerekçesiyle uzun süre sadece insani yardım geçişlerine açıktı. Artık pasaportu bulunan vatandaşlarımız karşı tarafa geçiş yapabilecek. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının güvenliğini gözeterek karşı tarafta gerekli güven ortamı oluşana kadar kapıyı açmamıştı. Yaklaşık bir aydır süren çalışmaların ardından geçişler yeniden başladı. Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Suriye'ye geçen Naim Hüseyin, kapının açılmasından mutlu olduğunu belirterek, "Kapı açıldı, çok şükür. Devletimize teşekkür ediyorum. İnşallah artık daha iyi olur." dedi.

Cabir Kubeyni ise eşi ve çocuklarıyla ülkesine dönme kararı aldıklarını söyledi.