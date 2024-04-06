Akdoğan’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Girne Lefkoşa anayolundaki trafik kazalarında da; birinde takla atan aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı, diğerinde ise önceden meydana gelen trafik kazasının bariyerde yarattığı hasar başka trafik kazasına sebep oldu.

Polis Basın Bültenine göre, dün Akdoğan’da İdris Dağdelen (E-27), yönetimindeki VC 854 plakalı van araç ile seyrettiği yolun sonunda bulunan Akdoğan - Yiğitler Anayolu yol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Akdoğan - Yiğitler anayolu üzerinde güney istikametinde seyreden Bülent Evgen (E-61) yönetimindeki DV 304 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan VC 854 plakalı van araç sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan DV 304 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aylan Evgen (K-60) ve VC 854 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İnayet Alkan (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. Soruşturma devam ediyor.

Girne - Lefkoşa anayolunda da NL 442 plakalı meçhul araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinden ayrıldığından dolayı, bahse konu araç sürücüsü henüz tespit edilmedi. Soruşturma devam ediyor.

Girne - Lefkoşa anayolunda bugün Saniye Gündür (K-35), yönetimindeki SZ 127 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyrettiği sırada, önceden meydana gelen trafik kazası sonucu yol içerisine doğru bükülen hasarlı çelik bariyere çarptı. Kaza sonucu yaralan olmadı. Soruşturma devam ediyor.