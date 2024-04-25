AKEL, “Sözde Ermeni Soykırımının” yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Haravgi gazetesine göre AKEL, “Sözde Ermeni Soykırımında” ölenleri anarak Ermeni halkına, diasporasına duyduğu saygıyı ifade etti.

“Sözde Ermeni Soykırımının” her çağdaş ülke tarafından tanınması gerektiğini savunan AKEL, Türkiye’nin de bunu tanıması ve tarihi gerçekliği yeniden tesis etmesi gerektiğini ileri sürdü.

AKEL açıklamasında ayrıca "tarihi gerçekliğin" yeniden tesis edilmesi için mücadele eden Türkiye’deki aktivistlere yönelik destek ve dayanışmasını da dile getirdi.

Tarihsel hafızanın korunmasının sadece hayatını kaybedenlere yönelik bir borç ve onur değil ayrıca gelecekler için de pusula olduğunu savunan AKEL, “Sözde Ermeni Soykırımının” tarihsel hafızasının savunulması gerektiğini de ileri sürdü.