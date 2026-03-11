Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul'u başkent Ankara'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Dışişleri kaynaklarına göre Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un yarın Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede Fidan'ın, üst düzey ziyaretler yoluyla Türk-Alman ilişkilerinde kazanılan ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirmesi ve 18 Mayıs'ta Berlin'de yapılacak olan Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması'nın üçüncü toplantısının iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilere katkıda bulunacağına dair umudunu ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, AB'nin de Türkiye-AB ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşmasını ve Almanya'nın Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine katkıda bulunmasını beklediğini ifade etmesi bekleniyor. Ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestleştirme diyaloğu da dahil olmak üzere, AB'yi ilgilendiren acil konularda Türkiye'nin beklentilerini iletmesi bekleniyor.

Fidan'ın, son bölgesel gelişmelere ilişkin Ankara'nın duruşunu vurgulaması ve bölgedeki saldırıların enerji arz güvenliğini tehlikeye attığı ve terörle mücadele ve göç alanlarında riskler yarattığı yönündeki endişesini dile getirmesi muhtemeldir.

Ayrıca, gerilimleri azaltmak için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunması ve diplomasinin tek seçenek olduğunu vurgulaması, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmeler gibi diğer bölgesel ve küresel konularda Türkiye'nin duruşunu ele alması bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son Kasım 2023'te Almanya'yı ziyaret etmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de geçen Şubat ayında, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise geçen Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ayrıca, Fidan en son geçen Kasım ayında Almanya'yı ziyaret ederken, Wadephul bir önceki ay Ankara'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.