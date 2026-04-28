Almanya'da vicdani retçilerin sayısı önemli ölçüde artıyor. Federal Aile ve Sivil Toplum Görevleri Dairesi (BAFzA) verilerine göre Almanya, 2026 yılının ilk 3 ayında 2 bin 656 vicdani ret başvurusu kaydetti. Neue Osnabrücker Zeitung tarafından raporlanan bu rakam, 2025 yılının tamamında kaydedilen toplam başvurunun üçte ikisinden fazlasına tekabül ediyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse; 2025 yılında toplam 3 bin 867, 2024 yılında ise yaklaşık 3 bin başvuru yapılmıştı. Mevcut artış hızı devam ederse 2026 yılı, Almanya'nın zorunlu askerliği askıya aldığı 2011 yılından bu yana en fazla vicdani ret başvurusunun yapıldığı yıl olacak.

Yeni askerlik yasası ve 'gönüllülük' sınırı

Bu yükseliş, yıl başında yürürlüğe giren yeni askeri hizmet yasasını takip ediyor. Reform kapsamında, 2008 ve sonrasında doğan genç erkeklerin potansiyel askerlik hizmeti için kayıt yaptırmaları zorunlu kılındı. Gönüllü katılımın hedeflerin altında kalması durumunda, Federal Meclis (Bundestag) zorunlu askerliği aktif hale getirme yetkisine sahip olacak.

Siyasetçiler silahlı kuvvetlerin kapasitesini artırmayı tartışırken, genç kuşaklar bu hamleye temkinli ve şüpheci bir duruş sergiliyor. Silahlı hizmet olasılığına karşı yükselen vicdani ret başvuruları, uluslararası gerilimin tırmandığı bir dönemde toplumdaki derinleşen belirsizliğin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Savunma Bakanı Boris Pistorius da bu değişiklikleri kötüleşen güvenlik ortamına bir yanıt olarak nitelendiriyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Pistorius, "Dünya daha öngörülemez ve evet, daha tehlikeli bir hale geldi," ifadelerini kullandı.

Pistorius, Bundeswehr (Alman Ordusu) için en az 260 bin aktif asker hedefi koyarken, aktif ve yedek güçlerin toplamda 460 bin kişiye ulaşmasını planlıyor. Bu rakamlar, Bundeswehr’i Avrupa’nın en büyük ordularından biri haline getirecek.

Öte yandan, yedek askerler derneği, yedeklik için üst yaş sınırının 65'ten 70'e çıkarılması çağrısında bulundu.

Savaş çağındaki erkeklerin uzun süreli yurt dışı seyahatleri öncesinde izin alma zorunluluğu getirilmesi ihtimaline dair tartışmalar ise kamuoyundaki huzursuzluğu artırıyor.

Buna rağmen, tüm Almanlar silahlı hizmeti reddetmiyor. Daha önce vicdani retçi statüsünde olan 781 kişi 2025 yılında bu kararından vazgeçerken, 2026'nın ilk çeyreğinde de 233 kişi kararını değiştirerek orduya katılma yönünde irade gösterdi.