Serbest piyasada altın fiyatları haftanın ilk işlem saatlerinde dikkat çekici bir hareketlilik gösterdi. Ons altın 3.847 dolar seviyesinden işlem görürken, gram altın 5.167 lira sınırını aştı. Çeyrek altın 8.449 liraya yaklaşırken, Cumhuriyet ve Ziynet altınında da yüzde 0,82’lik artış öne çıktı.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ

Uluslararası piyasalarda ons altın 3.847 – 3.848 dolar aralığında fiyatlanırken, TL bazında ons altın 160.081 liradan alıcı buldu. Günün ilk saatlerinde yüzde 0,80’lik artışla dikkat çeken ons altın, yatırımcının yeniden güvenli limana yöneldiğini işaret ediyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA ZİRVE

Yurt içi piyasalarda gram altın 5.167 lira alış, 5.167 lira satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 8.267 lira alış, 8.449 lira satış fiyatıyla işlem görmekte. Cumhuriyet altını ise 33.694 lirayı aşarak tarihi seviyelere yaklaştı.

BİLEZİK VE GREMSE ALTINDA SON DURUM

14 ayar bilezik 2.890 – 3.940 lira aralığında satılırken, 22 ayar bilezik 4.792 – 5.008 lira seviyesinde fiyatlanıyor. Gremse altın ise 85.295 lira alış, 86.067 lira satıştan işlem görüyor.

Altındaki bu hareketlilik, hem düğün sezonunda takı alacakları hem de güvenli liman arayışındaki yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

ALTIN/ONS

Alış: 3.847,54

Satış: 3.848,28

GRAM ALTIN

Alış: 5.165,44

Satış: 5.166,23

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 33.059,17

Satış: 33.683,83

TAM ALTIN

Alış: 34.237,00

Satış: 34.499,00

ZİYNET ALTINI

Alış: 33.063,29

Satış: 33.687,84

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.264,95

Satış: 8.446,81

YARIM ALTIN

Alış: 16.479,98

Satış: 16.895,59

ATA ALTIN

Alış: 34.450,84

Satış: 35.322,72

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 2.889,68

Satış: 3.939,98

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 4.791,20

Satış: 5.007,63

GREMSE ALTIN

Alış: 85.277,00

Satış: 86.050,00

ALTIN/ONS TL

Alış: 160.081,00

Satış: 160.160,00