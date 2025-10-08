Türkiye’de ons altın 3 bin 689 doları görürken, gram altın 4 bin 900 TL’ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs’ta çeyrek altın 9 bin 400 TL’den satışa sunuluyor.

Türkiye’de altın fiyatları, FED faiz kararıyla doların düşürülen politika faizi etkisiyle rekor seviyelere yükseldi.

Ons altın 3.689 dolara, gram altın ise 4.900 TL’ye kadar çıktı.

ÇEYREK ALTIN 9 BİN 400 TL

Kuzey Kıbrıs’ta çeyrek altın 9 bin 400 TL bandında satışa sunuluyor.

“Gümüş, endüstriyel alanda kullanımının artmasıyla Mayıs’tan itibaren parlamaya başladı. Yıl sonuna kadar altına göre daha güçlü bir yükseliş gösterebilir.”

Ortadoğu’daki gerginliğin altın için tetikleyici unsur olduğuna işaret eden Umarbeyli, enflasyonun yüksek veya yükselme eğiliminde olduğu dönemlerde altının güvenli liman olarak öne çıktığını vurguladı.

Dövizdeki baskılara rağmen kurların yükseldiğini belirten Umarbeyli, getirilerin gayrimenkule de yöneldiğini söyledi.

“Ons altın 9 ayda yüzde 47, gram altın yüzde 73, dolar ise yüzde 17,65 getiri sağladı.”

Altının yükseliş nedenlerini ticaret savaşları, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ekonomik krizler, “Altın kötü hava koşullarını sever. Altının yükseliş nedenleri çok.”

Türkiye’de gram altının iki temel ayağı bulunduğunu belirten Umarbeyli, bunların ons altın ve dolar olduğunu ifade etti.

Türkiye’de yastık altı altın miktarının 9 ayda 50 ton arttığını belirten Umarbeyli, savaş, ekonomik kriz ve enflasyon gibi faktörlerin halkı fiziki altına yöneliyor.