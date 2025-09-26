Gram altın 5.004,74 liradan, çeyrek altın 8.182,75 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 3,743 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 3,743 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-0.16. 26 Eylül 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.08 artış gösterdi.

Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 5.004,14 TL, satış 5.004,74 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 8.006,62 TL’den alınırken, 8.182,75 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 32.630,89 TL’den işlem görüyor.

Gram altının aylık-yıllık performansı

Eylül ayının ilk gününe göre gram altın 406,48 TL artarak yüzde 8,84 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 2.010,0 lira artarak yüzde 67,12 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise; 2,933.62 liradan 5,004.74 liraya yükselerek değer yüzde 70,60 değer kazancı yaşadı.

Ons altının aylık-yıllık performansı

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (267,34 Dolar) yüzde 7,69 değer kazandı.

2,640.22 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 1.103,19 dolar artarak yüzde 41,78 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 2,672.38 dolardan 3,743.41 dolara yükselerek 1071.03 dolar (yüzde 40.08) değer kazancı yaşadı.