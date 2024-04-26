Gazze’ye denizden insani yardım taşınması olarak bilinen “Amaltheia” inisiyatifine, Birleşmiş Milletlerin (BM) aksine Washington’un daha sıcak baktığı ifade edildi.

Gazze’ye yönelik insani koridoru olumlu bir eylem olarak gören, ancak bunun Gazze’deki sivil nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli olarak addedilmeyeceğini düşünen BM’nin aksine, Washington’un söz konusu inisiyatife daha sıcak baktığını yazan Fileleftheros gazetesi, Washington’un inisiyatif konusunda ısrarcı olduğunu, BM’nin ise bunun yeterli olmadığını söylediğini belirtti.

Haberde BM’nin yaklaşımının, Rum hükümeti ile ABD’nin denizden insani koridor aracılığıyla Filistin’e daha fazla yardım taşınmasının mümkün olduğu konusundaki yaklaşımıyla aynı çizgide olmadığının görüldüğü de belirtildi.

BM’nin Gazze’yle ilgili üst düzey yardım koordinatörü Sigrid Kaag’ın geçen çarşamba günü bölgedeki durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Kaag’ın son aylarda İsrail, Ürdün, Mısır ve Güney Kıbrıs hükümetleriyle yardımların teslimatının hızlandırılması ve kolaylaştırılması için detaylı öneriler ele aldığını kaydetti.

Gazeteye göre açıklamasında Güney Kıbrıs’ın denizden insani yardım koridorunun Gazze’de insani yardım dağıtılmasında ek işlev gördüğünü, ancak bunun karadan yapılan teslimatların yerine geçemeyeceğini ifade eden Sigrid Kaag, kara yolunun gerekli yardımın taşınması için tek yol olduğunu savundu.

Habere göre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)’in Orta Doğu İnsani Yardım Ofisi Yönetici Asistanı Sonali Korde ise açıklamasında denizden insani koridorun hızlı ve zaman takvimlerine uygun şekilde ilerlediğini aynı zamanda projenin bölgedeki sorumlusu olan CENTCOM personeliyle çok sıkı bir şekilde iş birliği yaptıklarını söyledi.