Lefkoşa’da Merkezi Cezaevi'nde hükümlü olarak tutuklu bulunan 78 yaşındaki Anthony Edward Bolger, dün tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Üroloji Servisi'nde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, Bolger’in ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

-Yılmaz ve Tek’in ölüm sebebi kalp

Girne'de 22 Mart'ta bir restoranda aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz'ın otopsisinde, ölüm sebebinin "bypass'lı aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi" olduğu belirlendi.

Zeytinlik'te 23 Mart tarihinde hayatını kaybeden Mehmet Feridun Tek'in otopsisinde ise ölüm sebebinin "aterosklerotik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" olduğu açıklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.