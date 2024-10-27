Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde, dün gece 23.00 sıralarında bir apartmanın 3’üncü katındaki balkonunda bulunan Lefkoşa’da sakin Yaya Bah (E-32), dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düştü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ağır yaralanan Bah, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, konu şahsın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceğini açıkladı.

-Küvözdeki 20 günlük bebek yaşamını yitirdi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, dün 13.30 sıralarında erken doğum sebebiyle küvözde tedavi gören Mihrimah Toymuradov (Ç-20 günlük) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında bebeğin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği kaydedildi.