1 Eylül Sendikaların Barış için Küresel Eylem Günü kapsamında dün akşam ara bölgede iki toplumlu etkinlik gerçekleştirildi.

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs tarafından organize edilen etkinlik, saat 19.00’da Dayanışma Evi önünde yapıldı.

Etkinliğe, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve PEO yetkililerinin yanı sıra, bazı siyasi parti ile sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali ve Güney Kıbrıs Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO) Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus ortak açıklamayı okudu.

Ardından DSF Genel Sekreteri Pambis Kiritsis ve Filistin Genel İşçi Sendikası’ndan Hüseyin Karabasa konuşma yaptı.

Etkinlik, sanatçılar Umut Albayrak ve Koulis Theodorou’nun sahne almasıyla sona erdi.

- Ortak açıklama… “Barış ve yeniden birleşme için mücadeleye devam”

Etkinlikte okunan ortak açıklamada, jeopolitik ve ekonomik rekabetlerin, emperyalist savaşların, yaptırımların ve ablukaların dünya barışını doğrudan tehdit ettiği vurgulanarak, bu koşulların toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiği ve barış mücadelesini daha da acil hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve sivillere karşı işlenen suçlar kınanarak, “Kıbrıs’ın emekçileri olarak, bölgede barış ve güvenliği sağlayacak BM kararları temelinde bağımsız bir devlet hakkı için dayanışmamızı ve desteğimizi ifade ediyoruz.” denildi.

Doğu Akdeniz’deki savaş operasyonlarına Kıbrıs’ın herhangi bir şekilde dahil edilmesine karşı çıkıldığının altı çizilen açıklamada, bu tehlikelerin barış mücadelesine katılımı zorunlu kıldığı kaydedildi.

Kıbrıs sorununa da değinilen açıklamada, Orta Doğu’daki olağanüstü durumun ve Gazze’deki trajik koşulların çözümün aciliyetini ortaya koyduğu ifade edilerek, New York’taki gayrıresmi toplantıda somut ilerleme sağlanamamasının halkı hayal kırıklığına uğratmaması ve çözüm hedefinden vazgeçirmemesi çağrısında bulunuldu.

BM kararları temelinde, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon çözümünün talep edildiği açıklamada, “Çözüm için en etkili yol, Crans Montana Konferansı ve Guterres Çerçevesi kapsamında üzerinde anlaşmaya varılan temelde görüşmelerin yeniden başlatılmasıdır.” denildi.

Açıklamada, barış ve yeniden birleşme hedefiyle ortak mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

- Kiritsis: “DSF, mücadelenize destek vermeye devam edecek”

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Genel Sekreteri Pambis Kiritsis ise, 134 ülkede 105 milyon emekçinin örgütlü olduğu Dünya Sendikaları Federasyonu'nun etkinliğe dostluk ve dayanışma mesajı ilettiğini söyledi.

Kiritsis, savaşlara, müdahalelere, ablukalara, yaptırımlara karşı sınıfsal mücadelenin bugün için en doğru ve en geçerli mücadele olduğunu vurguladı.

Kıbrıs'ta barış ve yeniden birleşme mücadelesinin dünya barış mücadelesinin bir parçası olduğunu kaydeden Kiritsis, DSF’nin bu mücadeleye destek vermeye devam edeceğini söyledi.

- Karabasa: “Filistin ile dayanışma siyasi bir tercih değil, insani bir görevdir”

Filistin Genel İşçi Sendikası’ndan Hüseyin Karabasa da, konuşmasında, dayanışma ve harekete geçme çağrısı yaparak, “Yaralı Filistin’den, yaşam, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren kuşatma altındaki Gazze’den selamlarımızı iletiyoruz.” dedi.

İsrail’in saldırılarında çocukların, kadınların ve yaşlıların hedef alındığı, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğunu belirten Karabasa, “Bombalar evlerin, okulların, hastanelerin üzerine düşüyor; ilaç yok, gıda yok. Topraklarımız talan ediliyor, ırkçı bir duvar köylerimizi, şehirlerimizi ve kamplarımız bölüyor.” ifadelerini kullandı.

“Filistin ile dayanışma yalnızca siyasi bir tercih değil, insani bir görevdir. Nerede insan onuru çiğnenirse, tüm insanlığın onuru tehdit altındadır. İşgali sona erdirmek adil bir barışa giden tek yoldur.” diyen Karabasa, dünyayı işgali ve saldırıları durdurmaya, Filistin halkını korumaya davet etti.

Konuşmaların ardından etkinlik müzik dinletisiyle devam etti.