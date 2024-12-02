 Geçen hafta yaşanan fırtına nedeniyle denizden taşınan tuzun Teknecik Trafo Merkezi'ndeki izolatörlerin üzerine biriktiği açıklandı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)  bu durumun sistemde kısa devrelere ve arızalara neden olduğunu duyurdu.

Arızaların giderilmesi ve izolatörlerin temizlenmesi amacıyla bugün 12.00-14.00 saatleri arasında Çatalköy, Acapulco, Esentepe, Tatlısu, Karaağaç ve civar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi.

Euro 36,65, sterlin 44,15, dolar ise 34,78 liradan işlem görüyor Euro 36,65, sterlin 44,15, dolar ise 34,78 liradan işlem görüyor

Kıb-Tek, vatandaşlardan çalışmalara anlayış göstermelerini rica etti.