Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde kültür, sanat ve arşiv merkezi olarak faaliyet gösteren Arkhe, “Eklektik Manifest - Lefkoşa Bienali’ne Giriş Projesi"ni hayata geçiriyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde, Vedat Kaner Vakfı ana sponsorluğu ve Pasha Group ile Türk Hava Yolları sponsorluğunda düzenlenen “Eklektik Manifest”, 11 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

20 sanatçıyla birlikte çalışılan “Eklektik Manifest”, “diaspora” ana temasıyla, yedi hafta boyunca farklı istasyonlarda yer alacak sergiler, performanslar ve panellerle izleyiciyle buluşacak.

“Eklektik Manifest” kapsamında yer alacak etkinliklere, Arkhe Arabahmet Kültür Evi, Arkhe Açık Alan, eski Fransız Kültür Derneği binası, EMAA binası, Lefkeliler Hanı, Bandabuliya, projenin başlangıç noktası Ercan Havaalanı yanı sıra farklı kamusal alanlar da ev sahipliği yapacak.

Eklektik Manifest’in basın lansmanı, bugün Grand Pasha Otel’de Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı, Arkhe Direktörü Halil Duranay, Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner, Pasha Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bilgiç ve Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan’ın katılımıyla yapıldı.

-Harmancı

LTB Başkanı Harmancı, hem Lefkoşa hem de Kıbrıs için önemli bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduklarını ifade ederek, 10 yıl öncesinde sanatın gelişebilmesi için sanatın özgürlük alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek küçük adımlarla başladıklarını, bugün de Arkhe ve Eklektik Manifest ile yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

“Eklektik Manifest ile bizim en büyük hayallerimizden olan Lefkoşa Bienali'ni gerçekleştirebilmenin ilk adımlarını atıyoruz” diyen Harmancı, “Başkent Lefkoşa’da çok gurur duyduğumuz belediye orkestramız ve tiyatromuz var. Kısa süre önce, bu iki kurumumuzun yanına bir de Arkhe’yi ekledik. Arkhe, sadece etkinlik yapan değil, aynı zamanda kültür politikaları da üreten ve bu kültür politikaları ile şehrin belleğinde iz bırakmayı hedefleyen bir organizasyon. Bu amaç doğrultusunda önemli çalışmalar yapan Arkhe şimdi de ‘Eklektik Manifest- Lefkoşa Bienali’ne Giriş Projesi'ni hayata geçiriyor.” dedi

Harmancı, bienalin bir anlamda prototipi ve ilk adımı olacak Eklektik Manifest’in, kent müzesi hedefine ulaşmak için de önemli olduğunu ifade ederek, bu etkinlikle, bir bellek oluşturarak, kültür-sanat alanında bir iz bırakarak ve tüm bunları biriktirerek bir kent müzesi hedefine ulaşabilmeyi ümit ettiklerini belirtti.

Eklektik Manifest’in ana temasının “diaspora” olduğuna işaret eden Harmancı, “diaspora ile çok bağ kurulamadığını, ihmal edildiğini ancak diasporanın bir zenginlik olduğunu, özellikle kültür-sanat alanında çok önemli başarıları bulunduğuna” işaret ederek, şunları söyledi:

“Diaspora ile Lefkoşa’nın, Kıbrıs’ın bağını oluşturabilmek, onların bize sağlayacağı tohumlarla bienale gidebilmek bizim için çok önemli ve bu yıl bu tohumları da biriktirmiş olacağız. Bugün burada imza atacağımız bu evre, Lefkoşa’daki kültür-sanat çeşitliliği açısından bir mihenk taşı olacaktır.”

Kültür-sanatın birçok disipliniyle birlikte Lefkoşa’da çoğulcu bir şekilde var olabilmesini arzu ettiklerini söyleyen Harmancı, “Bunun tohumlarını da, ilk olarak diasporayı buraya getirerek, onların bize sağlayacağı artı değerlerle atıyoruz” diyerek, etkinliğin tüm sponsorlarına ve katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

- Kaner

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner, 1997’den beridir Vedat Kaner Vakfı’nın çeşitli etkinliklere imza attığını son iki-üç yıldır Vakfın amaçları arasında olan eğitim, spor ve sanat alanlarında desteklerini sürdürdüğünü belirtti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya fikirlerini sunduklarını ve bunun sonucunda Harmancı’nın kendilerini Arkhe ile buluşturduğunu aktaran Kaan Kaner, diaspora teması ortaya çıktığında bunun kendilerini oldukça etkilediğini de söyledi. Kaner, Eklektik Manifest’e destek vermekten ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

-Arıkan

Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, projeyi ilk duyduğunda hem THY’nin ülke müdürü kimliği ile hem de kişisel olarak büyük bir heyecan duyduğunu belirtti.

Arıkan, THY’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında ve Kıbrıs’ın turizminin çeşitlendirilmesi adına böyle bir girişimde yer almalarının vizyonları ile örtüştüğünü belirterek, “Lefkoşa Bienali’ne giriş Eklektik Manifest in bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

-Bilgiç

Pasha Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bilgiç, sosyal sorumluluk projesi kapsamında projeye destek vermekten ötürü onur ve gurur duyduklarını belirtti.

-Duranay

Sponsorların ardından söz alan Arkhe Direktörü Halil Duranay, LTB himayesinde Arabahamet Bölgesi Geliştirme Şirketi’nin katkılarıyla oluşturulmuş bir kültür politikaları belirleme ve arşivleme merkezi olarak kurulduğunu aktararak, Arkhe’nin en büyük kuruluş hedefinin kent için kültür politikaları üretme ve bunların devamlılığını sağlamak olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda, Arke’nin ilk operasyon hedeflerinden bir tanesi olan kent içine yayılacak bir bienal projesi olduğunu, Kaner Grubu’nun da LTB Başkanı’na destek teklifi sunmasıyla projeyi hayata geçirmeye başladıklarını anlatan Duranay, bienalin çok büyük uluslararası bir proje olduğunu, bu nedenle bu yıl bienale bir giriş projesi olarak Eklektik Manifest’i geliştirdiklerini söyledi.

Eklektik Manifest’in, 2025’te hedeflenen Lefkoşa Bienali'nin “temel yapısını” oluşturduğunu belirten Duranay, Eklektik Manifest’in bu yıl temasını “diaspora” olarak seçtiklerini ve diaspora sanatçıları ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.

“Bu projede farklı birçok bileşeni birleştiriyoruz” diyen Duranay, “Eklektik Manifest, diaspora ana teması ve ana temayı destekleyen iki yan seksiyonla Lefkoşa ve ülkeyle buluşuyor. Eklektik Manifest’in kapsamını 20 sanatçı, altı istasyon, sekiz sergi, yedi performans ve beş panel oluşturuyor” dedi. Yedi hafta boyunca devam edecek projede, Arkhe Arabahmet Kültür Evi, Arkhe Açık Alan, eski Fransız Kültür Derneği binası, EMAA binası, Lefkeliler Hanı, Bandabuliya ile projenin başlangıç noktası Ercan Havaalanı, yanı sıra farklı kamusal alanların ve bazı ghetto alanların da proje kapsamında kullanılacağını söyledi.

Duranay, Eklektik Manifest 2024 Diaspora teması altında iş üretecek sanatçıların Sümer Erek, Derviş Zaim, Aslı Bolayır, Pınar Yeşilada, Alev Adil ve Serap Kanay’dan oluştuğunu belirterek, bu sanatçıların aynı zamanda 2025 Bienali’nin heyetini de oluşturacağını söyledi.

Duranay, ana temayı destekleyen 2024 arşiv seksiyonunda yer alacak sergilerin; Kadir Kaba’nın “Seyyarlardan Fotoğrafhanelere Kıbrıs’ta Fotoğrafın Bir Asrı” ve Hikmet Uluçam Koleksiyonu’ndan seçilmiş afişlerden oluşan Filistine destek temalı afiş sergisi olduğunu, ayrıca Hikmet Uluçam sergisinde sanatçı Bennu Yıldırımlar Turuncu performansının da yer alacağını söyledi.

Ana temayı destekleyen diğer alanın ise Ars Memorativa seksiyonu olduğunu belirten Duranay, bu seksiyonda 22/11 Performans Grubu çeşitli performanslar gerçekleştirileceğini, bu performansların ana odağını ise Sevim Burak eserleri oluşturacağını kaydetti.

Duranay, proje kapsamında ayrıca Myrrha Trio’nun Myrrha Efsanesi performansı ve Mehmet Yaşın’ın ilk kitabının 40. yılı için yapılacak olan özel etkinliğin de yer alacağını belirterek, sergi ve performanslar dışında, hem Eklektik Manifest sanatçılarının hem de farklı sanatçı, yazar ve akademisyenin konuşmacı olacağı paneller ve söyleşilerin de izleyicilerle buluşacağını ifade etti.

Duranay, projede Lefkoşa kentini hedef aldıklarını ancak, projenin Ercan Havaalanı’nda oluşturulan istasyonda başlayacağı bilgisini de paylaşarak, “Yedi hafta boyunca kenti ziyaret edecek insanları da havaalanında Eklektik Manifest ile karşılayacağız.” dedi.

Duranay, “Bu projeyi hazırlayarak hem başkent hem de ülke ile buluşturduğumuz için heyecanlıyız” diyerek, projeyi himaye eden LTB, tüm sponsorlara teşekkür etti.