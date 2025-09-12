Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, aralarında Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zeka) Bakan Diella'nın da yer aldığı yeni kabinedeki isimleri duyurdu.

Rama, Genel Başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında, 11 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından görev yapacak kabineyi açıkladı.

Başbakan Rama, AI Bakan Diella'nın Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanlıktan sorumlu olacağını ifade etti.

Rama'nın açıkladığı kabinede şu isimler yer aldı:

"Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu, Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Majlinda Duka."

Kabinenin ilerleyen günlerde oylanarak göreve gelmesi bekleniyor.

Bu arada Rama, 11 Mayıs genel seçimlerinde 140 sandalyeli meclise 83 vekil sokarak zafer ilan etmişti.