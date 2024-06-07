Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek, açıklamalarda bulundu.

ATAOĞLU; “ÇEVRE KONULARINA DUYARSIZ KALMAYIN, ALO 123 ÇEVRE İHBAR HATTINI KULLANARAK MÜCADELEMİZDE BİZLERE DESTEK OLUN”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin yapmış olduğu faaliyetler ve çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenleyerek, açıklamalar yaptı.

Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Çevre Koruma Dairesi Teknik personelinin de hazır bulunduğu basın toplantısında, Çevre Koruma Dairesi’nin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin yapmış olduğu çalışmaların yanında, halkın da çevre konularına olan duyarlılığının, hedefe ulaşmakta çok önemli olduğunun altını çizerek, “Halkımız çevre konularına duyarsız kalmayarak, ALO 123 Çevre İhbar Hattını kullanarak, mücadelemizde bizlere destek olun” çağırısı yaptı.

“YAKIT VE HAVA KALİTESİ LABORATUVARI DEVREDE”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, uzun zamandır devam eden çalışmalar neticesinde, yakıt ve hava kalitesi laboratuvarının devrede olduğunu belirtti.

“Ülkemize gelen kömürlerin ve yakıtın laboratuvarda yapılan testler sonucunda, belirli kriterlere uygun olan kömür ve yakıtın ülkemize girişi sağlanıyor” diyen Ataoğlu, aynı zamanda yakıt ve hava kalitesi laboratuvarı sayesinde, baca filtrelerinin de kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Ataoğlu, ülke genelinde 9 adet hava kalitesi ölçüm merkezinin olduğunu da belirterek, düzenli olarak hava kalitesinin ölçümlerinin yapıldığını, alınan sonuçların da rutin olarak kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.

“ONLİNE SÜREKLİ ATIK SU İZLEME MERKEZİMİZ SAYESİNDE, DENİZLERİMİZ KONTROL ALTINDADIR”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık bünyesinde kurulan Sürekli Atık Su İzleme (SAİS) merkezi sayesinde, arıtma tesislerin çıkış sularının 7/24 online olarak kontrol edildiğini belirtti.

Ataoğlu bu sayede, deniz kirliliğinin önüne geçildiğini belirterek, özellikle yaz aylarında halkın en fazla merak ettiği, hangi denizlere güvenle girilebileceği konularının da bu sayede netlik kazandığının, dolayısıyla halkın konu ile ilgili olarak Çevre Koruma Dairesi’nin uyarılarını dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

Ataoğlu online olarak ve 7/24 yapılan kontroller neticesinde, alınacak sonuçlara göre denizlerde “Mavi Bayrak” uygulamasının başlatılacağını, bu sayede de halkın mavi bayraklı denizlere gönül rahatlığı ile girebileceklerini ifade etti.

“ÇEVRE EĞİTİMİ MÜFREDAT DAHİLİNE ALINDI”

Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi Teknik personelin, uzun çalışmalar sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, çevre eğitiminin müfredat dahiline alınmasının sağlandığına dikkati çekerek, “Çevre bilincinin küçük yaşlarda edinilmesi gerekliliğine bağlı olarak, çevre eğitiminin küçük yaşlardan itibaren okullarımızda okutulması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir protokol imzaladık. Şu anda çevre derslerimiz müfredatımız dahiline alınmıştır” dedi.

“Okullarımızda okutulan çevre derslerine ek olarak, Çevre Dairemiz teknik personellerimizce, ülke genelindeki okullarımıza yönelik olarak çevre seminerlerimiz de devam ediyor” diyen Ataoğlu, çevreye olan duyarlılığın ve farkındalığın, uzun soluklu bir yatırım olduğunu, küçük yaşlardan başlayarak verilecek eğitimler sayesinde de ülkenin sürdürülebilir bir çevre bilincine sahip olabileceğine olan inancını ifade etti.

“HER PERŞEMBE 6 İLÇEMİZDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILIYOR”

Çevre Koruma Dairesi’nin sorumluluğu olmamasına karşın, farkındalığı arttırmak ve çevre bilincini yaymak maksadı ile, bölge belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile her hafta Perşembe günleri, 6 ilçede çevre temizliği yapıldığını belirten Ataoğlu, “biz temizliyoruz, ertesi günü maalesef hiç temizlenmemiş gibi bir görüntü ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Ataoğlu, yapılan çevre temizliğinin sadece farkındalığı ve bilinci arttırmaya yönelik, örnek olması için yapılan çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, “mesele temizlemek değildir, mesele temiz tutabilecek bilince erişebilmektir. İşte bizim bu anlamda yaptığımız çalışmaların hepsinin amacı, bu bilinci toplumun geneline yayabilmektir” dedi.

“EŞEK YÖNETİM PROJESİ DEVREDE”

“Özellikle Karpaz bölgesinde yaşayan vatandaşların en büyük şikayet konusu olan eşeklerin verdikleri zararların önlenmesi ve aynı zamanda hür eşeklerin de sürdürülebilir bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini de sağlayacak, Erenköy Dipkarpaz Belediyesi ve Taşkent Doğa Parkı ile Bakanlığımız arasında bir protokol imzaladık” diyen Ataoğlu, protokol çerçevesinde hür eşeklerin toplanarak kontrol altına alınması çalışmalarının yanı sıra, hayvan refahının korunması ile birlikte hür eşeklerin doğaya olan tahribatını önlemek amaçlandığının altını çizdi.

“TEHLİKELİ ATIK PROJESİ”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nce yürütülen bir diğer önemli çalışmanın sonuçlandığını, tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili Gürdağ entegre tehlikeli atık geri dönüşüm bertaraf tesisi ile tehlikeli atıkların ülke içerisinde bertaraf edilmesinin sağlandığını belirtti.

Bakan Ataoğlu, ülkeler arasında tehlikeli atıkların gönderilmesinin yasalar tahdında mümkün olmadığını da hatırlatarak, Gürdağ Entegre Tehlikeli Atık Geri dönüşüm ve Bertaraf tesisinin, bu anlamda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tesisin kurulması ile birlikte, devlet laboratuvarında bulunan tarihi geçmiş ilaçlar ile birlikte Tarım Bakanlığı’na ait tarihi geçmiş zirai ilaçların bertarafının sağlandığını belirten Ataoğlu, Gürdağ’a duyarlılığından dolayı da teşekkür etti.

“AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVREYİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAKTIR”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gerek Çevre Dairesi Personellerinin, gerek eğitim müfredatı dahilinde öğretmenlerin verdikleri eğitimler gerekse de gençler ve sivil toplum örgütleri ile yapılan farkındalık etkinlikleri ile hedeflenenin, sürdürülebilir bir çevreyi gelecek nesillere aktarabilmeyi başarabilmek olduğunun altını çizdi.

Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü de sembolik olarak kutlama hedefinde olduklarının da altını çizerek, halka çevre konularında duyarlı olma çağırısını yineleyerek, “ALO 123 Çevre İhbar Hattını kullanarak, bu mücadelemizde bizlere destek olunuz” dedi.

Editör: Burhan CANBAZ