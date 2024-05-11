Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi, Study More Eğitim Danışmanlık Şirketi ve Alyasin Grup işbirliğinde düzenlenen uluslararası acenteler tanıtım etkinliğine katıldı.

40'a yakın acente, uluslararası üne sahip 10 influancer ve bir çok misafirin katıldığı etkinlikte konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi'nin genç bir üniversite olmasına rağmen eğitimde fark yarattığını ve geldiği noktanın gurur verici olduğunu dile getirerek Türkiye Final Okulları ve Acapulco Group ortaklığı ile oluşturulan bu güçlü yapının daha büyük başarılara imza atacağını belirtti.

Farklı ülkelerden ülkemize gelen 10 influancerin de katıldığı etkinlikte ülke turizmi hakkında bilgiler veren Ataoğlu, influancer’ler aracılığı ile ülkenin daha fazla kitlelere tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Ülkede alternatif turizm çeşitliliği ve yılın her ayında turizm olanağı olduğuna değinen Ataoğlu, her geçen yıl turizm trendinin de yükseldiğini ifade etti.