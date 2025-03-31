Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ataoğlu yayımladığı mesajda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne derin sevgisi ve bağlılığıyla tanınan değerli sanatçı Volkan Konak'ın, Gazimağusa'da verdiği konser sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi, bizleri derinden üzdü. Sanatı ve yüreğiyle adamızın kültürel zenginliğine katkıda bulunan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ı ne kadar sevdiğini her fırsatta dile getirmiş bir sanatçıydı.” ifadelerine yer verdi.

Konak’ın ülkede düzenlediği konserlerle hem halkın gönlünde "taht kurduğu" hem de ülkenin kültür ve turizm hayatına katkılar sağladığını belirten Ataoğlu, özellikle Girne Amfi Tiyatro'da binlerce kişinin katıldığı konserinin hafızalardan silinmeyeceğini kaydetti.

Ataoğlu, "Volkan Konak'ın ani kaybı KKTC’nin kültür ve sanat camiası için büyük bir kayıptır. Onun şarkıları ve şiirleri, yüreğimizde yaşamaya devam edecek; ülkemize duyduğu sevgi ve bağlılık, bizlere her zaman ilham kaynağı olacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.” dedi.