GELSENKIRCHEN (Almanya) – Avrupa Türk Medya Zirvesi 2026 kapsamında verilen “Avrupa’da Yılın Gazetecisi” ödülü, gazeteci Vatan Öz’e verildi.Ödül, Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde düzenlenen törende Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Paşa Akbaş tarafından takdim edildi. Zirve kapsamında yapılan açıklamada, ödülün Öz’e gazetecilik alanındaki uzun soluklu çalışmaları, diaspora medyasına katkıları ve Avrupa’daki Türk toplumuna yönelik yayıncılık faaliyetleri nedeniyle verildiği belirtildi.

34 Yıllık Meslek Hayatı

Birleşik Krallık’ta (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapan Vatan Öz, 25 yıldır Avrupa Gazetesi’ni aralıksız yayımlıyor. Bugüne kadar 1.253 sayı yayımlanan gazete, bu hafta 25’inci kuruluş yılını kutladı. Öz ise meslekte 34’üncü yılını geride bıraktı.İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 1992 yılında eğitimine başlayan Öz, öğrencilik yıllarında medya araştırmaları alanında çalışmalar yürüttü. 1992-1996 yılları arasında Türk medyasına yönelik araştırmalar yaptı. Çalışmaları Aktüel, Tempo ve Hürriyet gibi yayın organlarında yer aldı. Öz, öğrencilik döneminde Power FM, Number One FM, Sabah, Hürriyet, Star TV ve İstanbul FM gibi kuruluşlara medya araştırmaları gerçekleştirdi. Mezuniyetinin ardından Londra’ya yerleşen Öz, yaklaşık 30 yıldır burada yaşamını sürdürüyor.

Ödül Konuşması

Öz, ödül konuşmasında İngiltere ve Avrupa’daki Türk toplumuna, okurlarına ve destek verenlere teşekkür etti. Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Paşa Akbaş’a da desteklerinden dolayı teşekkür eden Öz, ailesinin uzun yıllar boyunca verdiği desteğe dikkat çekti.

Medya Çalıştayında Açıklamalar

Zirve kapsamında düzenlenen medya çalıştayında konuşan Öz, Avrupa’daki Türk medyasının yapısal sorunlarına değindi. Avrupa’daki Türk medyasının devletten maddi destek talep etmediğini belirten Öz, Yurtdışında faaliyet gösteren Türk medya kuruluşları, fiilen Türkiye’nin kamu diplomasisi ve kültürel iletişim ağının önemli bir parçası olarak görev yapmaktadır diye konuştu ve şunları ekledi: “Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerde kesintisiz yayın yapan bu kuruluşlar, Türkçe’nin korunması, Türkiye’nin doğru tanıtımı ve diaspora ile anavatan arasındaki bağın güçlendirilmesi açısından stratejik rol üstlenmektedir. Hâlihazırda Türkiye’de medya kuruluşlarına yönelik çeşitli teşvik ve destek mekanizmaları uygulanmakta olup, yurtdışındaki Türk medya kuruluşları bu sistemin dışında kalmaktadır. Oysa akredite, yasal statüye sahip ve düzenli yayın yapan diaspora medya kuruluşlarının da benzer bir çerçevede değerlendirilmesi, kamu diplomasisi açısından önemli katkılar sağlayacaktır.”

Bu kapsamda; İlgili ülkelerde yasal olarak kayıtlı, En az 3 yıl kesintisiz yayın yapan, Türkiye Cumhuriyeti basın kartı sahibi gazeteci bulunduran veya akredite olan,Büyükelçilik / Başkonsolosluk nezdinde kayıtlı medya kuruluşlarının, ilgili ülkelerdeki Türk temsilcilikleri aracılığıyla, yerel mevzuata uygun şekilde ve şeffaf kriterlerle desteklenmesini öngören bir pilot model önerilmektedir. Bu model doğrudan gelir transferi talebi değil; mevcut teşvik mekanizmalarının yurtdışı Türk medyasını kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde bir politika önerisidir. Modelin Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkelerde 12 aylık pilot uygulama ile başlatılması ve sonuçlarının etki analizi ile değerlendirilmesi uygun olacaktır.”

Öz, Avrupa’daki Türk medyasının Türkiye’yi temsil eden önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Uluslararası Çalışmalar

Foreign Press Association (FPA), Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi olan Öz; ikisi İngilizce yayın yapan altı haber portalı ile basılı haftalık gazeteyi yönetiyor.1993 yılında TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alan Öz, uluslararası medya kuruluşlarında konuşmalar yaptı. BBC, Reuters, MTV ve The Guardian gibi kurumlarda yer aldı; çeşitli ülkelerde panel ve konferanslara katıldı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Öz, Birleşik Krallık’ta University of Wales Trinity Saint David Üniversitesi’nden MBA derecesine sahip.